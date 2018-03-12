Цитата: равнодушная:

из вас сядьте за руль автобуса, повозите пассажиров, поработайте за копейки, а потом поумничайте здесь. Прям обеднеете за 20 тенге.

20 тенге умнож на 3 =60 умно\ж на 30 - 1800, суммируем суммы и получаем нехило 54000 при этих суммах можно брать кредиты водилам под 5000000, вопрос кого кормим?