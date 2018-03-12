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§ NG.kz
Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31784
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, в ноябре 2017 года перевозчики подали заявки на повышение тарифас нынешних 80 тенге до 100 тенге. В феврале в акимате это предложение было озвучено и среди населения поднялась буча. Однако, как выяснилось, могло быть и хуже.
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Бывалый
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А остальные, извините, кто?

А остальные - серость.

равнодушная
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кто-нибудь из вас сядьте за руль автобуса, повозите пассажиров, поработайте за копейки, а потом поумничайте здесь. Прям обеднеете за 20 тенге.

сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
ты оскорбляешь цвет нации.

какой еще цвет? и какой он этот цвет? красный или желтый?

сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
равнодушная:
из вас сядьте за руль автобуса, повозите пассажиров, поработайте за копейки, а потом поумничайте здесь. Прям обеднеете за 20 тенге.

20 тенге умнож на 3 =60 умно\ж на 30 - 1800, суммируем суммы и получаем нехило 54000 при этих суммах можно брать кредиты водилам под 5000000, вопрос кого кормим?

Директор Пляжа
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
серость.

Самокритично ты о себе!

равнодушная
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей кореец :
вопрос кого кормим?

О боже... и что? ну и не кормите никого, кто вас заставляет, не устраивает автобус, ходите пешком, для здоровья полезно.

Актюбинец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Еще раз напомню, что в Актобе наоборот снизили с 60 до 55,"

Может отправить акима на стажировку в Актобе? Пусть его научат!

Гость
Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа




Отправлено: 13.03.18 - 11:33
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