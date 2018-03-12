









Отправлено: - 11:05 опять какой-то, извините, срач, в обсуждениях. Речь о том, что государство не выполняет социальные обязательства,которые само на себя возложило! Я работала до беременности, ни дня дома не сидела, налоги отчисляли с зп. Так почему сейчас мне платят копеечное пособие,еще и положенного не дождешься. Вопрос в том, куда исчезают деньги, которые государством на эти цели выделяются? Если каждый ребенок половину положенного ему объема питания не получает??? Опять откаты? Тут уже договорились, что смесь нужна только курящим мамам... Люди, вы о чем вообще? Какое коровье, козье молоко? Вы в каком веке? Сейчас начнется, всю жизнь всех кормили и ничего.. Я посмотрю, как вы захотите рисковать жизнью и здоровьем своего ребенка, потому что раньше же кормили. Речь не о том, что кто-то прокормить не может, а о том, что у нас как всегда, только громко говорят и ничего не делают. А кому рожать, кому нет, не вам решать, господа комментаторы, факт есть, имеет место быть, новость опубликована, если вас она не касается, проходите мимо.