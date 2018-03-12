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§ NG.kz
В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной государством детям до года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31784
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В управлении здравоохранения внятный ответ на вопрос, когда же наконец она появится, дать не могут. Единственное, что можно понять, что управление здравоохранения в этом году не занимается закупом, а всего лишь курирует его.
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§ yeti91
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 12.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом думают почему люди из кз уезжают ,да по простой причине в той же россии условия лучше в 10раз
Профайл

ХХХ
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 12.03.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что вы все россию хвалите тут. едьте живите. точно тут никто не держит. ты возьми буренку и поедь в кайранколь-смайловку там и молочко будет натуральное и смеьтанка и щеки у ребенка как арбузы. сидите тут иждивенцы умираете.

гость
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 12.03.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:

некоторым деткам до 1 года молоко никак нельзя, только на специальных смесях питание

Руслан
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 12.03.18 - 17:30
Комментарий удален модератором.

пэтриот
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 12.03.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ
поедь в кайранколь-смайловку там и молочко будет натуральное и смеьтанка и щеки у ребенка как арбузы

Отделение там было , Шегебай (Кайранколь-Максут) . К бабушке (по маминой линии) ездил пару раз .

§ Lamka
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 12.03.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если мать ребенка работает, отчисляет налоги (соц. и прочие). И, сидя в декрете, получает выплаты только до года, ребенка берут с 2х лет в детсад. То есть с года до двух лет ребенок не есть, а мама видимо работает (и не надо ныть про отца, расходов в семье и так хватает).
Мое личное мнение - государству дети (молодые его граждане) не нужны... что лишний раз показывает этот пример.
Профайл

Незваный гость
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 12.03.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хватит ныть. Всю жизнь своих детей кормим сами. Для себя родили, будьте добры сами и выкармливайте. Привыкли - дай! Не можете прокормить - нефиг рожать!

Кустанаец 2
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 12.03.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чем-то согласен с незваным гостем, зачем рожать, если нет возможности прокормить...? Вот только сразу встает другой вопрос, а что ж за государство у нас, где детей родители прокормить не могут...? Зачем фанфары о социальных гарантиях? Молчали бы уж, тогда было бы понятно, что расчитывать тут не на что! А то ж с каждой трибуны только и слышишь о нашей чудесной жизни!

Народный контроль
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 13.03.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
некоторым деткам до 1 года молоко никак нельзя, только на специальных смесях питание

А как раньше жили без этих смесей? Манную кашу варили на молоке и все были живы и здоровы! А сейчас многие мамаши курят потом ищут бегают выпучив глаза бесплатную смесь.

ГостьЯ
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 13.03.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Незваный гость:
Всю жизнь своих детей кормим сами. Для себя родили, будьте добры сами и выкармливайте.

Вот согласна полностью. Что у нас за люди такие, им все всё должны. Рассчитывайте на себя и живите на позитиве.
Цитата:
Кустанаец 2:
А то ж с каждой трибуны только и слышишь о нашей чудесной жизни!

Так вы сами делайте свою жизнь чудесной и никого с каждой трибуны не слушайте!

Бывалый
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 13.03.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А как раньше жили без этих смесей? Манную кашу варили на молоке

Манную кашу?
Детям до года?
На молоке?

Тяжелый случай...
Вам лучше своих не заводить.
Ей богу...
Угробите дитятю...

Так-то в случае отсутствия грудного молока выпаивают малышей козьим молоком...
Ну это раньше...
А сейчас - да, смесями...
Это и безопаснее и полезнее.
Цитата:
yeti91:
А потом думают почему люди из кз уезжают ,да по простой причине в той же россии условия лучше в 10раз

В России еще хуже.

#вечнонедовольная
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 13.03.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять какой-то, извините, срач, в обсуждениях. Речь о том, что государство не выполняет социальные обязательства,которые само на себя возложило! Я работала до беременности, ни дня дома не сидела, налоги отчисляли с зп. Так почему сейчас мне платят копеечное пособие,еще и положенного не дождешься. Вопрос в том, куда исчезают деньги, которые государством на эти цели выделяются? Если каждый ребенок половину положенного ему объема питания не получает??? Опять откаты? Тут уже договорились, что смесь нужна только курящим мамам... Люди, вы о чем вообще? Какое коровье, козье молоко? Вы в каком веке? Сейчас начнется, всю жизнь всех кормили и ничего.. Я посмотрю, как вы захотите рисковать жизнью и здоровьем своего ребенка, потому что раньше же кормили. Речь не о том, что кто-то прокормить не может, а о том, что у нас как всегда, только громко говорят и ничего не делают. А кому рожать, кому нет, не вам решать, господа комментаторы, факт есть, имеет место быть, новость опубликована, если вас она не касается, проходите мимо.

гость
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 13.03.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Ребят, до 20% у славян и до 70% у казахов (согласно Вики) малышей рождаются с непереносимостью лактозы (курение и т.п. не причём, с древних времен это), и это скорее не заболевание а особенность, у кого это сильно выражено им материнское молоко противопоказано, смесь им нужна специальная, в обычных аптеках не продается у нас, по спецзаказу приобретается из России. Кстати наши врачи обычно такую проблему не диагностируют, а малыши страдают.
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