Цитата: Директор Пляжа:

По поводу статьи, занимательная, хорошая. Но

Ооо , как сейчас наверное обрадовалась автор статьи , какой то форумный тролль всё таки снизошел к концу десятой страницы , до похвалы ! Цитата: Директор Пляжа:

Но для того и существуют комментарии, что бы обсудить, что хорошо, что плохо.

Итак , про обсудить . Кинув пару фраз для приличие про хорошее (в том же комменте №7) , директор , тут же начал строчить как пулемёт про плохое в Латвии , пивоваренные заводы , сельхозугодия , кильку и шпроты , проявляя неподдельный интерес к теме и показывая свою осведомлённость . Конечно на фоне информации от директора , статья о Риге сразу же поблекла и розовые и цветные тона в статье покрылись серым цветом . На что наверное и рассчитывал директор , когда писал "правду-матку" . Осталось только узнать в каком городе России , живёт этот самый директор , что его жизнь на фоне жителей Риги и латышей в сто крат краше , перспективнее и лучше .