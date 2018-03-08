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§ NG.kz
Подлинный вкус рижского хлеба
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31784
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Древняя - девятый век разменяла - Рига в конце февраля испытывала гостей аномальными холодами. Из Казахстана я улетала ночью при минус 13, а утро в латышской столице обрадовало ядреными минус 23. Градус, приправленный влажностью Даугавы, казалось, душу вымораживал. Но как только на улице Элизабетес, неподалеку от своего отеля, в сером свете я разглядела огромные лица, глядящие вниз с 15-метровой высоты, поняла: в Риге для меня любая погода будет прекрасной.
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Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 12.03.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Вот и выдохни.
Именно выдохни, а не порть.

§ 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


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Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не могу ничем кроме воздуха доказать, но верь мне как я тебе..
Мы молодцы..

Кстати, вру..
Я сидел в отеле и сфотал оттуда вид на город Ригу, счас, вот фото..
Согласись, у меня даже даказатальства есть..



Еще Львов если надо скину, на той неделе был..
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Хохол
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 12.03.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
По поводу статьи, занимательная, хорошая. Но

Ооо , как сейчас наверное обрадовалась автор статьи , какой то форумный тролль всё таки снизошел к концу десятой страницы , до похвалы ! Цитата:
Директор Пляжа:
Но для того и существуют комментарии, что бы обсудить, что хорошо, что плохо.

Итак , про обсудить . Кинув пару фраз для приличие про хорошее (в том же комменте №7) , директор , тут же начал строчить как пулемёт про плохое в Латвии , пивоваренные заводы , сельхозугодия , кильку и шпроты , проявляя неподдельный интерес к теме и показывая свою осведомлённость . Конечно на фоне информации от директора , статья о Риге сразу же поблекла и розовые и цветные тона в статье покрылись серым цветом . На что наверное и рассчитывал директор , когда писал "правду-матку" . Осталось только узнать в каком городе России , живёт этот самый директор , что его жизнь на фоне жителей Риги и латышей в сто крат краше , перспективнее и лучше .

§ 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


А это я сфотал, когда на Боинге А 320 улетал, согласись красиво?
Но скажу, наш Жана Кала краше..
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Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 12.03.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Возможно для тебя они и поблекли, кто же знал что ты у нас такой впечатлительный.
В остальном, обычные факты, ничего лишнего.
Так что умерь свою буйную фантазию, сказочник.
Ох, как в вас свербит, прям таки умиляет. :lol: :lol: :lol:

§ 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подлетая к Костанаю, заснял это..
Ух..
Все равно свое роднее и красивше всего западненского..
Вид с Ту-144..
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§ 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УрррА-А товарищи!
Среди своих фото, сделанных на замечательную Нокиан а 5300 с двухпиксельной камерой, сделал фото недостатков этого города, а именно нечищенный снег и обшарпанные ришские лачуги!
Все ложь и провокация о том, что там красиво, вот сами посмотрите, как там страшно и опасно, и даже на Джипе Крузаке можно там забуксовать и никто не придет на помощь!
Для достоверности!
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§ 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи!
А смотрите на то, чем занимаются сотрудники полиции, наверно осУжденные за коррупцию, они строят непрофессионально брусчатки, не соблюдая никаких Костанайских технологий и брусчатка у них китайская!



Моя оценка по десятибальной шкале единица!
Минус единица разумеется..
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Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 12.03.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Фонтанируешь.
Ну ну.
кероСинишь по ходу.
Фото хорошие, молодца.
Давай есчо.

Хохол
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 12.03.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ох, как в вас свербит, прям таки умиляет.

Ну вот опять узнаю прежнего директора , как обычно умиляющего и болтающего ни о чём . А то начал , про обсудить и про хорошее . Не твоё это , обсуждать темы . Умиляться , постоянно хихикать и радоваться как ребёнок любому маломальскому вниманию к себе , вот твоя роль и твоё призвание .

Goga
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 13.03.18 - 06:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Не твоё это , обсуждать темы

А вы вообще ничего по теме то и не сказали. и еще кого то упрекаете.

Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 13.03.18 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
маломальскому вниманию к себе

Дядя - звязда, ты чот с собой попутал.
Ну впрочем, как всегда. :lol:
Кстати.
"Премьеры балтийских стран выразили поддержку Варшаве в вопросах возможных санкций от ЕС".
Вот ты мне скажи, ты к этому вопросу как относишься. Поддержишь Прибалтику и Польшу? Ток серьезно.

Хохол
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 13.03.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
"Премьеры балтийских стран выразили поддержку Варшаве в вопросах возможных санкций от ЕС".

Какие санкции ? Опять лишь бы брякнуть ? Брюссель пригрозил лишить право голоса Польше , при голосовании в ЕС , из-за судебной реформы которая представляет угрозу независимости польских судов . Какую сенсацию ты в этом видишь ? Что Польша станет изолированной как Россия и ей грозит изоляция ? ЕС это один организм , и если какой то орган в ней (страна) начинает хандрить , то в целях профилактики суют в неё пилюлю . Да пилюля иной раз горькая и неприятная , но это необходимая мера для поддержания здоровой жизнедеятельности всего организма .
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