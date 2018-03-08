Цитата: Бывалый:

если бы все начали свои пенсионные складывать в банки, то банкам тупо некуда было бы девать эти деньги

Да уш.... А нас-то учили, что если в банк принесли много денег, то он (банк) пускает их в оборот, вкладывает в прибыльные активы, инвестирует так сказать. И что за счёт этих прибылЕй дешевеют кредиты в этом банке, а когда прибыли мало, то и кредиты дорогие. А оно вон как... Это "Новая Экономическая Политика" Бывалого?

Цитата: Бывалый:

они не то что вам процент на них начисляли бы, а наоборот - еще и брали бы с вас за хранение.

Ну и плюс риски того, что банк прикажет долго жить,

Это да, это вы в точку. Только не про банки, а про всякие-разные пенсионные фонды. ЕНПФ, может, минует их судьба.