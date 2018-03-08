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§ NG.kz
Работающие и живущие «в тени»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-премьер РК Ерболат Досаев недавно сообщил, что минфин и министерство труда и соцзащиты населения готовят законопроект, который призван установить госконтроль деятельности самостоятельно занятых работников. Их поставят на учет в налоговых органах.
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Бывалый
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 12.03.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Но это дело добовольное.

Вообще-то регистрация хозяйствующего субъекта - дело обязательное.
За осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации в государственных органах, предусмотрено наказание, как в КоАП, так и в УК, в зависимости от размаха деятельности и ее последствий...

Бывалый
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 12.03.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пенсионерка:
Если бы я с 1997г. вносила на отдельный свой счет,долларовый, даже и не депозитный, то при выходе на пенсию имела бы 22000 $, а в реалии получилось 3700$.

Ну это если бы весь свой 1,184 млн внесли целиком 1 января 98 года по тогдашнему курсу, то еще с натяжкой можно было бы гутарить о том, что-де вас нагрели...
А по факту вы свой млн вносили в течение 20 лет по крохам, и львиную его долю вы внесли в последние годы, ибо зарплаты последних лет сильно-сильно не похожи на зарплаты лет предыдущих )))))
Это во-1.
А во-2 если бы все начали свои пенсионные складывать в банки, то банкам тупо некуда было бы девать эти деньги, и они не то что вам процент на них начисляли бы, а наоборот - еще и брали бы с вас за хранение.
Ну и плюс риски того, что банк прикажет долго жить, никуда не деваются.

)))
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 12.03.18 - 17:23
Комментарий удален модератором.

пенсионерка
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 12.03.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалому - Вы не правы. Я ИП с 1999г и сама проплачивала пенсионные и посчитала точно, согласно курса каждого года. Это черная дыра, к сожалению..... Государству надо еще думать и думать, как обезопасить и сохранить вложения населения.

Аноним
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 12.03.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
если бы все начали свои пенсионные складывать в банки, то банкам тупо некуда было бы девать эти деньги

Да уш.... А нас-то учили, что если в банк принесли много денег, то он (банк) пускает их в оборот, вкладывает в прибыльные активы, инвестирует так сказать. И что за счёт этих прибылЕй дешевеют кредиты в этом банке, а когда прибыли мало, то и кредиты дорогие. А оно вон как... Это "Новая Экономическая Политика" Бывалого?
Цитата:
Бывалый:
они не то что вам процент на них начисляли бы, а наоборот - еще и брали бы с вас за хранение.
Ну и плюс риски того, что банк прикажет долго жить,

Это да, это вы в точку. Только не про банки, а про всякие-разные пенсионные фонды. ЕНПФ, может, минует их судьба.

Дачница
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 12.03.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создайте рабочие места,да не за 3 копейки,а за среднюю зарплату по стране.А так не знаю даже зачем мне медстраховка ,если я и так хожу в частные кабинеты, а операции мы все делаем в России,потому ,что в поликлиниках и больницах наших жуть жуткая

сергей кореец
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дачница:
мы все делаем в росии,потому ,что в поликлиниках и больницах наших жуть жуткая

даже Рокфеллер не делал операции в Зимбабве. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

§ КГСПС
Re: Работающие и живущие «в тени»
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.03.18 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если вы за определенное время не взялись за новую работу или отказались от предложенной, то значит вы не нуждаетесь в дальнейшей помощи и вас снимут с пособия, и это правильно.

И опять человек без статуса, и никому ничего не отчисляет :lol:
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