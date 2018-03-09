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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 27 из 27«1...252627
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
особенно в свете переселения с югов

Переселение по своей стране вне твоего Валентин Закона?
Это все нарушители внутренних твоих нафантазированных границ?
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сергей кореец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 21:48
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.03.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
а Тюмень*столица деревень*, а Оренбург? А Саратов с Астраханью?

знаешь, Челябинск очень русское название, наверное выходцы из московского царства нарекали
Это так сказать в подтверждение ;-)
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§ Кушмурунец23
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 12.03.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Это вам за Кенигсберг! Патамушта гладиолус!

Конкретно за Кенигсберг! Да, сразу же после Победы, переименовали в Калининград!
Потому что фашистики уж очень много народа нашего поубивали... нелюди. Народа сотен национальностей, жгли, душили в газовых камерах и т.д. Думаю, что в те годы и тогда жившие и воевавшие имели на это полное право! Сравнения с нынешним переименованием неуместны!
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§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.03.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Переселение по своей стране вне твоего Валентин Закона?
Это все нарушители внутренних твоих нафантазированных границ?

Таки вы считаете, что целина это было переселение вне своих границ? :lol: :lol: :lol: а в царской россиюшке...

Не знаю что меня Маврик зАканыч с Валентином путает.. не дай боже молится :lol:
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§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.03.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
жизнью более чем доволен

Цитата:
пэтриот:
нет ,,желчи,, к происходящему вокруг

Цитата:
пэтриот:
И в душе у меня благодать

Рад! Что вы обратили внимание на плебс выйдя из своей неги.
а боюсь что человеку (тебе) станет плохо, когда как остальное население будешь жить на 50-70 к в месяц, и у тебя начнут отбирать твою Родину. Ну и ты как истинный "патриот".. не впервой нарисуешь от седа... походу тебе надо с хохлом договориться о смене "ника"
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Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
боюсь и отсюда тебе придётся свалить, поджав хвост, "патриот", тьфу

А ты за себя бойся и за себя говори , чё за других так распереживался и так печалишься , мать Тереза что ли ?

§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.03.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не знаю по крайней мере истории названий.

Вот-вот, Марик, так и переименовальщики истории названий в нашем крае не знают(ну или делают вид что не знают).
А удобная позиция, между прочим, под дурачка косить.
Вот тока незнание никогда и никого не освобождает от ответственности. А с дураков особый спрос.
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пэтриот
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный
боюсь что человеку (тебе) станет плохо, когда как остальное население будешь жить на 50-70 к в месяц, и у тебя начнут отбирать твою Родину. Ну и ты как истинный "патриот".. не впервой нарисуешь от седа... походу тебе надо с хохлом договориться о смене "ника"

Не понял вашу ,,великую,, мысль? Мне самому себе ,,искусственно,, сделать плохо и жить на 50-70к и в это время у меня отбирают Родину
? Бред несете какой-то, даже и не знаю чем помочь
А насчет ,,ника,, даже и писать не охота , в детский сад превращать все это.

туземец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меняется только два направления в названии объекта протяженностью или площадью география и 100 лет назад и события и все, о чем, базар?

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 00:33
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