Цитата: ТАНОМИ:

362:

А что нам Москва подарила, ВДНХ останкинскую башню и многое другое то же ведь строили и на наши деньги?







Ложь! Например, в 1990 г. Казахстан производил 10,1 тыс долл. на душу населения, а потреблял на 17,7 тыс. дол.Как Вы думаете, за счёт кого процветал Казахстан?

Вот как раз 1990 все и высосали и отпустили в свободное плаванье, помнишь наверное пенсии нечем было платить, зарплаты задерживали по пол года или давали ее отрубями, помнишь?