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≡ Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат в дороги и взлетно-посадочную полосу в Костанае и велодорожку в Астане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат в дороги и взлетно-посадочную полосу в Костанае и велодорожку в Астане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше 2 млрд тенге, высвободившиеся в бюджете, распределили на первоочередные нужды сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии облмаслихата. К первоочередным, в частности, отнесли затраты на ремонт шести автодорог.
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Аноним
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Тем более школы подключены к линиям казахтелекома и только от него зависит какого качества интернет дойдет до школы

Чем "ширше" интернет, тем дороже тарифный план, и только от бюджета зависит, какой "ширины" будет интернет в школе - 512 Кб/с или 8 Мб/с. Раньше интернет только у директора школы был, а теперь, может, и школьникам достанется.

Аноним
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Построим центр на 1 000 мест, в нем будут оркестровая яма, рассадим там культурные управления.

В яме, что ли? :-) Устроим там рассадник культуры. :-)
Сразу вспомнился старый анекдот:
"- Алло, это прачечная?
- ***чечная!!! Министерство культуры это!"

362
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 13.03.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
362:
А что нам Москва подарила, ВДНХ останкинскую башню и многое другое то же ведь строили и на наши деньги?



Ложь! Например, в 1990 г. Казахстан производил 10,1 тыс долл. на душу населения, а потреблял на 17,7 тыс. дол.Как Вы думаете, за счёт кого процветал Казахстан?

Вот как раз 1990 все и высосали и отпустили в свободное плаванье, помнишь наверное пенсии нечем было платить, зарплаты задерживали по пол года или давали ее отрубями, помнишь?
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