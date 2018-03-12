NG.kz Заявку на замену водительских прав казахстанцы могут подать онлайн



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31782

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:38 Для этого необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Услуга доступна для граждан Казахстана, проживающих в Астане и Алматы, а также в областных центрах. Далее необходимо проехать в спецЦОН по месту жительства или в РЭП дорожной полиции.

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