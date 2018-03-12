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§ NG.kz
Заявку на замену водительских прав казахстанцы могут подать онлайн
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для этого необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Услуга доступна для граждан Казахстана, проживающих в Астане и Алматы, а также в областных центрах. Далее необходимо проехать в спецЦОН по месту жительства или в РЭП дорожной полиции.
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ХХХ
Re: Заявку на замену водительских прав казахстанцы могут подать...




Отправлено: 12.03.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То 3006 теперь 3007 госпошлину платить непонятки.

Далекий
Re: Заявку на замену водительских прав казахстанцы могут подать...




Отправлено: 12.03.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далее необходимо проехать в спецЦОН по месту жительства или в РЭП дорожной полиции
нормальный такой ОнЛайн :lol:
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