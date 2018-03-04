Цитата: 113:

А я покупаю зелёные.Так они дольше хранятся.И дешевле они не стоят.

А зачем их хранить?Бананы-это же не картошка,купил спелый, съел на следующий день пришёл за хлебом ещё купил,у меня зёлёные вообще не покупают.