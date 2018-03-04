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§ NG.kz
Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогам февраля заметное и ожидаемое подорожание среди продуктов питания отмечено только на несезонные овощи. Так, огурцы подорожали на 9,1 процента за месяц, помидоры - на 8,9 процента, капуста - на 5,4 процента.
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§ 113
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 12.03.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратила внимание.Бананы Китай.Даже не знала,
что они там растут.
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§ Добринцофф
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5881
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.03.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
А я покупаю зелёные.Так они дольше хранятся.И дешевле они не стоят.

А зачем их хранить?Бананы-это же не картошка,купил спелый, съел на следующий день пришёл за хлебом ещё купил,у меня зёлёные вообще не покупают.
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