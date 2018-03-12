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§ NG.kz
Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, в ноябре 2017 года перевозчики подали заявки на повышение тарифас нынешних 80 тенге до 100 тенге. В феврале в акимате это предложение было озвучено и среди населения поднялась буча. Однако, как выяснилось, могло быть и хуже.
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зефир
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пассажироперевозчики не предоставили им никаких цифр, позволяющих судить об убыточности их работы.

Во-во, если они выигрывают тендера на перевозку, лицензию, то должны быть открыты как для аукциона. Что они предлагают и за какие деньги. Пусть забирают прибыль, конечно, но не укрывают ее, не раскрывая затрат. Может, некоторые из них как раз экономили на амортизации все эти годы. Да по центральным проспектам и улицам катаются хорошие немецкие б/у автобусы, но на некоторых такие развалюхи, что встают вопросы: почему поднять оплату всем перевозчикам одинаково. Вот эту пусть каждый методику учета выручки покажет, нет ее так как нет контролеров? Тогда что же они предоставят, только затратную часть?

Владимир
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 20:30
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
надо чтобы автобусы ходили не целый день, а дважды в сутки - утром, и вечером, в час пик.

Экономист с тебя никудышный!

шанхай уральская
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А бюджет тут причём? Это так же наши с вами деньги. Дотации должны получать инвалиды студенты и льготы пенсионеры. Почему фирмы-перевозчиков должны на Майями пузо греть а бюджет их спонсировать.

Государство должно дотировать перевозчиков ,на примере как у нас .В каждом городе работают гос.автобусные предприятия MVG илиDB на равне с ними работают частники.В гос. предриятии работать лучше после смены ненадо убирать или мыть автобус там есть специально люди которые готовят автобусы для следующей смены убирают заправляют.На этих предриятиях и 13я и отпускные есть.У меня ребёнок на автобусе ездиит в школу и проезд оплачивает город .Если больше 3х км. дом школа то оплачивает город .

кустанаец 1
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая из фирм перевозчиков платит налоги и сколько ? Все по черному возят, налоги из 100 тенге менее 1 тенге в бюджет платят . Увеличьте ставку , обложите как во всем мире налогом подоходным через кассовые аппараты как когда то было в СССР по 5 копеек возили, а уже потом субсидируйте У вас в Казахстане налоги собирать могут или только взятки брать на всех уровнях ? Как ни новость так за взятку очередного болашаковца сажают

§ yudjin
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5157
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.03.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
после публичной критики, в том числе товарища Денисова на отчетной встрече акима, о никчемности этого общественного совета, они решили изобразить бурную деятельность переживания за народ... ну-ну...посмотрим...
Но пока кто как хочет в этой стране, тот так и др...ит.....без контроля, учета и реальной заботы о людях, то в сложившейся допотопной ситуации с перевозками никто не хочет толком разбираться: акимат - не способен, и не интересно это (чё осваивать то), перевозчикам пока копейка идёт менять что-то не особо охота...
страдает нищающий народ.
Профайл

Владимир
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммуналка, продукты, гсм, все дорожает, что-то перед этим долго не совещаются, а тут раздули. Интервал на всех маршрутах по 15 минут, потом сами захотят проезд по 100 лишь бы не морозить свою ... на остановке и ехать свободно без толчеи.

362
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Как ни новость так за взятку очередного болашаковца сажают

Что ты до Болашаковцев докопался? Завидуешь что ли? или кто то из твоих не смог по той программе поступить? Мой сын то же не смог поступить с первого раза, Английский слабоват, мы сидим и не завидуем готовимся к следующему экзамену, на счет сажают пока слышно только об одном К. Бишембаеве, ты так можешь и нарваться за дискредитацию программы, не задумывался, оскорбляя программу Болашак, ты оскорбляешь цвет нации.

Гость
Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа




Отправлено: 13.03.18 - 00:24
Комментарий проходит проверку.
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