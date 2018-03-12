Цитата: пассажироперевозчики не предоставили им никаких цифр, позволяющих судить об убыточности их работы.

Во-во, если они выигрывают тендера на перевозку, лицензию, то должны быть открыты как для аукциона. Что они предлагают и за какие деньги. Пусть забирают прибыль, конечно, но не укрывают ее, не раскрывая затрат. Может, некоторые из них как раз экономили на амортизации все эти годы. Да по центральным проспектам и улицам катаются хорошие немецкие б/у автобусы, но на некоторых такие развалюхи, что встают вопросы: почему поднять оплату всем перевозчикам одинаково. Вот эту пусть каждый методику учета выручки покажет, нет ее так как нет контролеров? Тогда что же они предоставят, только затратную часть?