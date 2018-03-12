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≡ Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат в дороги и взлетно-посадочную полосу в Костанае и велодорожку в Астане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат в дороги и взлетно-посадочную полосу в Костанае и велодорожку в Астане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше 2 млрд тенге, высвободившиеся в бюджете, распределили на первоочередные нужды сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии облмаслихата. К первоочередным, в частности, отнесли затраты на ремонт шести автодорог.
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Таня
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что нам подарит Астана?

FOMA
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Общая стоимость реконструкции взлетно-посадочной полосы - 8 млрд 600 млн тенге

Интересно, сколько на эти деньги можно сделать дорог в Кустанае? Вот и я думаю что все! Но почему то люди на фото ручонки тянут за другое. Это парадокс борьбы логики с алчностью.

гость
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
третье фото, нам красочно говорит о том, как они там работают

* yudjin
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5157
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.03.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таня:
А что нам подарит Астана?

как заявлял тот же: культур-мультур приедет.

Цитата:
На эти цели депутаты маслихата одобрили 376 млн тенге.

подарок для писаной торбы, однако...
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Zanoza
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
""""""рассадим там культурные управления"""""""
А это какие???

""""" - Велодорожка совместно с другими областями будет нашим подарком к 20-летию Астаны""""
Подождём 200-летия Костаная, может и нам чего подарят?? И то, правда, - зачем нам велодорожки, у нас сразу ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА!!!! :lol: :lol:

шолом вам
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат в велодорожку в Астане

Ну слава Будде!
А то волноваться уже начал,как там астанинские велосипидисты без наших дорожек.
Надо помогать,однозначно.
не могут регионы жировать када сталице тяжело.

Zanoza
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"""""- Филармонию мы используем два-три раза в месяц""""
Да, неужто правда?? А коллективы где обитают-репетируют???

Читатель 1
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, не зря "взлётку" затевают....(вспомнились "Нью-Васюки")

362
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
""""""рассадим там культурные управления"""""""
А это какие???

""""" - Велодорожка совместно с другими областями будет нашим подарком к 20-летию Астаны""""
Подождём 200-летия Костаная, может и нам чего подарят?? И то, правда, - зачем нам велодорожки, у нас сразу ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА!!!!

А что нам Москва подарила, ВДНХ останкинскую башню и многое другое то же ведь строили и на наши деньги?

* CrazyBeaver
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 12.03.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"210 млн – на подключение школ к широкополосному Интернету.

- Широкополосный Интернет появится в 196 школах, - отметил глава региона. - И охват Интернетом приблизится к 82%. Сейчас охват школ Интернетом составляет 43,6%."
- Надо поднять архивы отчетов, несколько лет назад отчитывались, что у нас уже почти 100 процентный охват школ интернетом и только в дальних районах области его нет, из-за трудности проведения линий. Тем более школы подключены к линиям казахтелекома и только от него зависит какого качества интернет дойдет до школы, причем здесь бюджет? Сетевое оборудование менять не надо, оно же уже стоит по отчетам. Новые наместники для начала бы отчеты старых читали. :-x :-x :-x
Профайл

кустанаец 1
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдайте все в астану , а то там совсем туго живут по сравнению с Баку

ТАНОМИ
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
А что нам Москва подарила, ВДНХ останкинскую башню и многое другое то же ведь строили и на наши деньги?



Ложь! Например, в 1990 г. Казахстан производил 10,1 тыс долл. на душу населения, а потреблял на 17,7 тыс. дол.Как Вы думаете, за счёт кого процветал Казахстан?

Серж
Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат...




Отправлено: 12.03.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На всякую хрень,а ливневки ,как не бы ло в Кустанае,так и нет.
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