CrazyBeaver Re: Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 107

Регистрация: 27.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:07 "210 млн – на подключение школ к широкополосному Интернету.



- Широкополосный Интернет появится в 196 школах, - отметил глава региона. - И охват Интернетом приблизится к 82%. Сейчас охват школ Интернетом составляет 43,6%."

- Надо поднять архивы отчетов, несколько лет назад отчитывались, что у нас уже почти 100 процентный охват школ интернетом и только в дальних районах области его нет, из-за трудности проведения линий. Тем более школы подключены к линиям казахтелекома и только от него зависит какого качества интернет дойдет до школы, причем здесь бюджет? Сетевое оборудование менять не надо, оно же уже стоит по отчетам. Новые наместники для начала бы отчеты старых читали.