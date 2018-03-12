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≡ В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В квартире на 5 этаже были обнаружены двое жильцов без сознания. Их увезли на скорой помощи. 55-летняя женщина скончалась по дороге, 70-летний мужчина госпитализирован с диагнозом отравление угарным газом.
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§ 112
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я розетку двойную как то по запарке соединил один раз, что то в трансформаторе на улицее вырубило аж..
Сперва не знал, снимал счетчик со стены, проверял в надрезах ток, не было электричества..
Думаю что за фигня, а у меня автоматики на 32 стоят..
Да уш..
Нужно хотя бы на 25ки поменять..
Профайл

///
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 16:38
Комментарий удален модератором.

ХХХ
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маке это тебе приснилось наверное про транс на улице. Помнишь в конце 90-х рекламу чувак тоже соединил дома проводки и во всем мкр свет погас.

ХХХ
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я у вас у девок в общаге швеёной фабрики в 92 году тоже хотел поменять вечером розетку. так так обнуло что как на железорудной оказался не помню как. ;-) :lol: Щас мимо за пивасом проезжаю на пивзавод смотрю с улыбкой. до сих пор прежде чем лампочку меняю то автоматы выключаю коврик диэлектрический под ноги каску очки перчатки на руки и соседа зову чтоб веревку за ногу дергнул если энергия ударит. забыл еще 101 102 103 104 эти службы возле подьезда стоят.

§ 112
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
наверное про транс на улице

Электрики там что то чинили, в подъезде свет погас даже..
Через полчаса свет дали.
Просто у меня ничего не было, не поплавилось и не загорелось..
И автоматики не выбило, хотя должно было бы, вроде так..
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Аноним
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я розетку двойную как то по запарке соединил один раз

Цитата:
112:
а у меня автоматики на 32 стоят..
Да уш..
Нужно хотя бы на 25ки поменять..

Т.е. досих пор не поменял. Да уш... Ещё и учит кого-то чему-то.

§ 112
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Ещё и учит кого-то чему-то.

Учу таких как ты, чтобы не повторяли чужих ошибок..
Кстати ты можешь с закрытыми глазами подсоединить розетку включатель?
Профайл

пэтриот
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ
прежде чем лампочку меняю то автоматы выключаю коврик диэлектрический под ноги каску очки перчатки на руки и соседа зову чтоб веревку за ногу дергнул если энергия ударит.

Вообще не меняю , хотя и был когда-то электриком (2 месяца, пока моих наставников ( их двое было,на пенсию собирались) скорая не увезла. На след.день написал заявление об увольнении и больше не работал .
Наставники выжили , у одного кожа на руке только обгорела

Аноним
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
подсоединить розетку включатель?

Это что за новый коммутационный элемент? Розетку знаю, выключатель знаю, подключить могу, и люстру твою китайскую прозвонить и подключить без проблем. Дальше что?[
quote]112:
можешь с закрытыми глазами подсоединить
Походу, у тебя глаза постоянно закрыты. Я свою работу привык делать с открытыми глазами, чтоб потом объекты, на которых я работал, не горели синим пламенем.

§ 112
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Это что за новый коммутационный элемент?

Розетковключатель..
Хм..
Как тебе то объяснить..
Ты даже наверно в некоем оцепенении..
У меня сейчас нет, на хаты такие ставил, вот например, с интернета..
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Аноним
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как тебе то объяснить..
Ты даже наверно в некоем оцепенении..

Мдааа.... Ну прям удивил. Тем, что не знаешь как объяснить выключатель на три направления и розетку в комбинированном блоке. "Шпециалист" ты, однако...... по словоблудию. Был у нас один такой, который искренне считал, что лампы в люстре соединены последовательно, и напряжение в домашних розетках постоянное, потому что там постоянно 220 вольт и не меняется.
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