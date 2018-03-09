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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
По мере строительства Кустаная улицы именовались теми кто их строил.

БГГ.
Например Герцен, или Ленин, или Карбышев, Чехов опять же, Толстой и Гоголь, Лермонтов и Пушкин - все они конечно же строили Кустанай ))))))
Ты сделал мой день, чувак!

Директор Пляжа
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Да, улица Валиханова была.
Потому что он служил царской власти.

Ты бы так не конфузился.)))))
Именно это при советской власти дало приоритет, конечно. :lol:

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати, мне вот как то странно, как ты в нурлыкунстве, как вам видно, какое у человека Айкью?


По высказанным мыслям, письменной речи можно судить о знаниях и остроте ума всех участников форума , как и по твоим (мы же перешли на "ты"?) высказываниям о твоём интеллекте.

Но вообще-то, складывается впечатление, что в любимчиках у НГ ходит как раз 112-й. Достаточно посмотреть, какой объём писанины ему дозволяется, не смотря на качество, тут вываливать

Вспомните, 112-й, Козьму Пруткова: "Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану".

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Если британцы иди немцы называют свои улицы на государственном языке как нибудь Бейкер стрит или Фридлихштрассе, это значит они выселяют все русское?
Господи..
Для начала идите и скажите им, почему они к вам так плохо относятся, слабо?
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
знаниях и остроте ума всех участников форум

Айкью..
Ты лучше скажи на каком основании ты привела что Айкью у лица НГ выше, как ты смогла это сделать и тем более пронурлыкунить?
И на как на основании Его Айкью, твое Айкью решило, что у нас в Казахстане села и города принадлежат отдельно живущим нациям?
Мне кажется твое Айкью, это не совсем связанное с уровнем Интеллекта..
Может не так, скажи?
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ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Но тебе же это ваще не важно )))))
Ты ж когда в угаре - не догоняешь сути.


Цитата:
Бывалый:
Деградируешь, товарисч, с каждым часом...


Полемические приемы в изложении Карела Чапека:

1. Despicere (смотреть свысока) или приём первый. Состоит в том, что участник диспута должен дать почувствовать противнику своё интеллектуальное и моральное превосходство, иными словами, дать понять, что противник - человек ограниченный, слабоумный, графоман, болтун, совершенный нуль, дутая величина, эпигон, безграмотный мошенник, лапоть, плевел, подонок и вообще субъект, недостойный того, чтобы с ним разговаривали. Такая априорная посылка даёт вам затем право на тот барский, высокомерно-поучающий и самоуверенный тон, который неотделим от понятия «дискуссия». Полемизировать, осуждать кого-то, не соглашаться и сохранять при этом известное уважение к противнику - все это не входит в национальные традиции." УВЫ, относится к обеим сторонам!

:-) :-) :-)

§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.03.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну а чо ж вякаешь-то

Помнишь как у Жеглова? "С тобой, свинья, не вякает, а разговаривает..."(с)
Цитата:
Бывалый:
то все причины ищешь да оправдания...

Да ладно? А мне, недалёкому деграданту, показалось что кто- то в ненавистном савецком и колониальной прошлом ищет причины всех сегодняшних бед и оправдания того, что страна в глубоком застое.И придумал эту кампанейщину ономастическую, чтоб акценты выгодно переместить. Не? Ну блясни, просвяти меня)))
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§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.03.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Марик, русские в неметчине и в ингланде городов не строили. И государственности не образовывали. Не в этой реальности, по крайней мере, в твоей может быть...но как, однако, богат и разнообразен твой мир!
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ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мне кажется твое Айкью, это не совсем связанное с уровнем Интеллекта..
Может не так, скажи?


Может и так, бауырым!Но я ведь и не претендую! Поэтому и цитирую уважаемых людей, а не тычу всем только МОИ мнения, в отличии от тебя. А ведь ты гордишься именно тем, что Сам родил ту или иную мыслю. И требуешь, чтобы даже фото были не из интернета, а сделаны самим оппонентом (пример: фото Львова). И ставишь нам цитирование в укор.Так что, если кто-то из форумчан заведёт речь о "боевых оленях русских в Арктике", ты не будешь смотреть видео из сети, а потребуешь видео от самого форумчанина... Разумно ли это, братишка?

§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.03.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:

)))К данному индивидууму уважения не испытываю очень и очень давно, как раз благодаря его манере общения. Никаких УВЫ по этому поводу не испытываю. Ну вот не евангелист!
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
русские в неметчине и в ингланде городов не с

Моя мать строила в России города, она россиянка, как и весь мой род оттуда по отцу..
Где казахские названия в городе, который строили мои родичи в Екатеринбурге?
Почему Екатеринбург, а не допустим город Мереке?
Мы казахи не строили городов по всей России?
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Поэтому и цитирую уважаемых людей, а не тычу всем только МОИ мнения, в отличии от тебя. А ведь ты гордишься именно тем, что

Ты цитируешь всесильных, в данном случае нурлыкунишь из за своей слабости и своего недоразвитого немного Айкью..
Да, цитировать можно там, Макиавели, Нитше, но тут при нем и чтобы видела администрация Нашей Газеты, это Нурлыкунство!
И да, выражать нужно Свои мнения, возможно подкрепленные иногда чужими мыслями и главное деяниями!
Что сделал Уважаемый, назови хоть одно разумное деяние его в реале, как например отстоять кинотеатр, Тарана, лебедей?
Просто ради получения каких то очков, чтобы твой флуд не затерли, просто так нахваливать, это называется Нурлыкунство!
И да, бесконечное цитирование Валентина, если надо, он сам скажет Свою мысль думаю, зачем тут два Валентина, то есть три, учитывая что еще от него и Медный, все время Ютьюб чужих мыслей приводит, как будто у него так же нет своих..
Нужно иногда учиться, выражать свои и тем самым брать ответственность на себя, а не нурлыкунить как в данном млучае Лицу Нашей Газеты..
Ну я не холоп.
Может мне таких не панимать..
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10082
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хотя бы назвали Екатеринбург Карабалыком..
Тем более что род мой Карабалык..
Строили этот город мои предки с самого начала, именно кыпшаки..
Но вот название русское, русским именем..
Теперь представьте что казахи там в Екатеринбурге доказывают, что именно они построили тот город и если они не назовут Карабалыком, то значит они такие то такие то?
Да их в первый день вышлют из России, лишат гражданства за откровенный сепаратизм..
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362
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Да ладно? А мне, недалёкому деграданту, показалось что кто- то в ненавистном савецком и колониальной прошлом ищет причины всех сегодняшних бед и оправдания того, что страна в глубоком застое.И придумал эту кампанейщину ономастическую, чтоб акценты выгодно переместить. Не? Ну блясни, просвяти меня)))

Кенинсберг переименовали в Калининград, не подскажешь почему?

сергей кореец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
"Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану".

оригинально, следуйте этому убеждению росийского политолога.
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