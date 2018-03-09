Цитата: ТАНОМИ:

Поэтому и цитирую уважаемых людей, а не тычу всем только МОИ мнения, в отличии от тебя. А ведь ты гордишься именно тем, что

Ты цитируешь всесильных, в данном случае нурлыкунишь из за своей слабости и своего недоразвитого немного Айкью..

Да, цитировать можно там, Макиавели, Нитше, но тут при нем и чтобы видела администрация Нашей Газеты, это Нурлыкунство!

И да, выражать нужно Свои мнения, возможно подкрепленные иногда чужими мыслями и главное деяниями!

Что сделал Уважаемый, назови хоть одно разумное деяние его в реале, как например отстоять кинотеатр, Тарана, лебедей?

Просто ради получения каких то очков, чтобы твой флуд не затерли, просто так нахваливать, это называется Нурлыкунство!

И да, бесконечное цитирование Валентина, если надо, он сам скажет Свою мысль думаю, зачем тут два Валентина, то есть три, учитывая что еще от него и Медный, все время Ютьюб чужих мыслей приводит, как будто у него так же нет своих..

Нужно иногда учиться, выражать свои и тем самым брать ответственность на себя, а не нурлыкунить как в данном млучае Лицу Нашей Газеты..

Ну я не холоп.

Может мне таких не панимать..