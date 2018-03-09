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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Меня больше заботят люди, которых ЭТО заботит больше, чем решение по-настоящему насущных вопросов.

То есть у тебя вызывают беспокойство все те, кто тут уже 23 страницы шебуршит бучу против переименований?
Цитата:
Горожанин_kst:
А на своём ли они месте?

Они-то как раз на своем.
это - ономастическая коммиссия.
Переименовывать - их прямая работа.
А вот какого лешего ты тратишь тут свою энергию - непонятно.
Лучше бы пошел и поработал на благо страны.
Налоги бы побольше уплатил с побольше заработанного...
Цитата:
Горожанин_kst:
Гроссо-колоссале, аргументо "САМ-ДУРАКО!"

То есть ты предлагаешь другим сделать то, чего сам делать не намерен?
И при этом что-то там вещаешь про необходимость какого-то взаимного уважения?
офигеть.
Реально колоссале.
Более колоссально-неадекватного поведения я еще не встречал за свою короткую но яркую жизнь ))))

Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Как ты распаляешь обе стороны, как играешь на чувствах! На 23 портянки тему "разогрели", с чем и поздравляю, тебя и твою команду.

Ты прикинь - а я ведь начал писать тут только на 22 странице ))))
Внезапно.
Но тебе же это не важно.
Ага, я тут тему размусолил )))))
Не те, кто против переименований, а я.
Жесть.
Деградируешь, товарисч, с каждым часом...

§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1042
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.03.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
я ведь начал писать тут только на 22 странице

Прикинь, кто-то не следит за твоим "творществом"!)
Цитата:
Бывалый:
Деградируешь, товарисч, с каждым часом...

А вот это, да из-под твоих перст, прямо комплимент)
И рад трудиться во благо, да вот ономасты разные год от года (а щас дык и день ото дня) окунают не в самое лучшее, что есть в нашем народе, тай и в себе лично.
Скажу так, пусть хоть в пятой степени деградант, но вот ни разу не ономаст!
И это считается!)))))
Тушэ, товарисч
Профайл

осведомленный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
В Пакистан вошёл с базами

В Пакистане буквально на днях, китайский язык стал вторым государственным.
Это так к сведению.
Есть о чем некоторым упоротым ономастам задуматься.

пэтриот
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора понять - живите где комфортно и где ,,правила игры,, вам по душе. Не понравилось мне в России - поменял гражданство и уехал . Брату нравится - он остался (мясом торговал в Магнитке , сейчас пиво с Рудного таскает вроде , пробует)
Нема проблем , паспорта есть у всех. Некоторые из-за переживаний язву реально заработают - оно того стоит ? Берегите нервы

§ КГСПС
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.03.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
живите где комфортно и где ,,правила игры,, вам по душе

Согласен на все 100. Плохо только, когда эти правила часто меняют по ходу игры. Наверное, чтобы не расслаблялись.
Профайл

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И армянин, и грузин и чеченец и даже хохол..
Все, все имеют право решать, не только русские..


Покажи пример переименования грузинского или армянского, или чеченского села

Цитата:
112:
Денисов решил указать мне, что главное тут национальность, не многонациональный народ Казахстана..
Просто одна национальность..



Хорошо! Мы любим козырять, что мы многонациональный народ! Тогда покажи нам, какому населённому пункту присвоили грузинское или ярмянское, или чеченское, или какое-либо другое не казахское название .

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну как же без нурлыкунства Нашей Газете, ее Уважаемому лицу


Да не нурлыкун я, а поклонница Валентина. Уважаю УМНЫХ мужиков!
:-P :-P :lol:

§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7317
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.03.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
IQ Валентина многократно превышает ай кью многих форумчан.


И ведь это мы ещё не начали меряться размерами половых органов!
Впрочем, ещё и не вечер.
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§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7317
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.03.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
со стороны этих пришельцев

Цитата:
Бывалый:
как раз пришельцы и начали

Цитата:
Бывалый:
до нашествия "инородцев" в эту землю,


Да, давайте срочно поделимся на исконных хозяев и инородцев, и жизнь сразу наладится!
Какой же ты дешёвый провокатор всё же.

P.S. Кстати в процитированном посте достаточно поменять слово "инородцы" например на "евреи", и как сразу заиграют и забурлят смыслы!
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10065
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
нурлыкун я, а поклонница Валентина

Обычная практика тех, кто нурлыкунит Лицу нашей газеты для того, чтобы не удаляли какие то комментарии..
Кстати, мне вот как то странно, как ты в нурлыкунстве, как вам видно, какое у человека Айкью?
Это новейшая технология Нурлыкунства?
Касательно по примеру..Цитата:
ТАНОМИ:
Покажи пример переименования грузинского или армянского, или чеченского села

Ты как там, жружишь с одним местом?
У нас что, села или города принадлежат каким то национальностям?
Ну Айкью как видно у тебя не хватает..
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10065
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
или какое-либо другое не казахское название .

На казахском языке, на государственном, допустим Карлыгаш, по русски Ласточка, по армянски еще как то..
Ласточка, это националистическое какое то название?
Где твой Айкью?
Профайл

§ Кушмурунец23
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 12.03.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну давай, приведи пример где была в Кустанае улица Алтынсарина, например... )А может быть и проспект Абая был в Кустанае, или в Алматы, а? ))))
Ты приводи примеры, не стесняйся...

И что? Что из этого вытекает? Может тогда кто то предлагал а аномастическая комиссия не пропустила? Или мало депутатов было в поддержку называть проспект Абая? Может Кунаев Д не разрешал именовать улицы этими именами? Или это все какие то"захватчики" не давали присваивать "более правильные и достойные" имена? По мере строительства Кустаная улицы именовались теми кто их строил. Думаю что это более чем справедливо. А сейчас? Сейчас улицы переименовывают меньшинством, т.е. новыми "приезжими" или новыми "переселенцами". Большинство то против каких либо переименований. И это показывают различные опросы.
Говорю за себя, я рад был бы даже все улицы переименовать в имена казахских батыров и выдающихся деятелей, деятелей науки и культуры, вот только если бы это пошло хоть на какую то пользу! Если бы это помогло нашим жителям избавиться от всех кредитов, которые они набрали у "добрых банков" под "маленькие проценты" и т.д. и т.п. ...
Можно "колотить понты", но себя то не обманешь!!!
В ближайшее время я постараюсь рассказать как у нас в Кушмуруне тоже хотели переименовать улицу Степная в улицу уже практически мало известного участника ВОв. При этом с "высокой" трибуны пытались обмануть жителей п.Кушмурун... И хоть из 60 присутствующих на сходе большинством было за переименование, только этот "номер" у "них" не прошел.
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Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 19:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 12.03.18 - 19:20
Комментарий проходит проверку.
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