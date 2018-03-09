Цитата: Бывалый:

Ну давай, приведи пример где была в Кустанае улица Алтынсарина, например... )А может быть и проспект Абая был в Кустанае, или в Алматы, а? ))))

Ты приводи примеры, не стесняйся...

И что? Что из этого вытекает? Может тогда кто то предлагал а аномастическая комиссия не пропустила? Или мало депутатов было в поддержку называть проспект Абая? Может Кунаев Д не разрешал именовать улицы этими именами? Или это все какие то"захватчики" не давали присваивать "более правильные и достойные" имена? По мере строительства Кустаная улицы именовались теми кто их строил. Думаю что это более чем справедливо. А сейчас? Сейчас улицы переименовывают меньшинством, т.е. новыми "приезжими" или новыми "переселенцами". Большинство то против каких либо переименований. И это показывают различные опросы.

Говорю за себя, я рад был бы даже все улицы переименовать в имена казахских батыров и выдающихся деятелей, деятелей науки и культуры, вот только если бы это пошло хоть на какую то пользу! Если бы это помогло нашим жителям избавиться от всех кредитов, которые они набрали у "добрых банков" под "маленькие проценты" и т.д. и т.п. ...

Можно "колотить понты", но себя то не обманешь!!!

В ближайшее время я постараюсь рассказать как у нас в Кушмуруне тоже хотели переименовать улицу Степная в улицу уже практически мало известного участника ВОв. При этом с "высокой" трибуны пытались обмануть жителей п.Кушмурун... И хоть из 60 присутствующих на сходе большинством было за переименование, только этот "номер" у "них" не прошел.