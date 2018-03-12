Lamka Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 290

Регистрация: 28.02.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:05 Если мать ребенка работает, отчисляет налоги (соц. и прочие). И, сидя в декрете, получает выплаты только до года, ребенка берут с 2х лет в детсад. То есть с года до двух лет ребенок не есть, а мама видимо работает (и не надо ныть про отца, расходов в семье и так хватает).

Мое личное мнение - государству дети (молодые его граждане) не нужны... что лишний раз показывает этот пример.