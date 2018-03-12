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≡ В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной государством детям до года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной государством детям до года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В управлении здравоохранения внятный ответ на вопрос, когда же наконец она появится, дать не могут. Единственное, что можно понять, что управление здравоохранения в этом году не занимается закупом, а всего лишь курирует его.
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§ yeti91
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 12.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом думают почему люди из кз уезжают ,да по простой причине в той же россии условия лучше в 10раз
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ХХХ
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 12.03.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что вы все россию хвалите тут. едьте живите. точно тут никто не держит. ты возьми буренку и поедь в кайранколь-смайловку там и молочко будет натуральное и смеьтанка и щеки у ребенка как арбузы. сидите тут иждивенцы умираете.

гость
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 12.03.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:

некоторым деткам до 1 года молоко никак нельзя, только на специальных смесях питание

Руслан
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 12.03.18 - 17:30
Комментарий удален модератором.

пэтриот
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 12.03.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ
поедь в кайранколь-смайловку там и молочко будет натуральное и смеьтанка и щеки у ребенка как арбузы

Отделение там было , Шегебай (Кайранколь-Максут) . К бабушке (по маминой линии) ездил пару раз .

§ Lamka
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 12.03.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если мать ребенка работает, отчисляет налоги (соц. и прочие). И, сидя в декрете, получает выплаты только до года, ребенка берут с 2х лет в детсад. То есть с года до двух лет ребенок не есть, а мама видимо работает (и не надо ныть про отца, расходов в семье и так хватает).
Мое личное мнение - государству дети (молодые его граждане) не нужны... что лишний раз показывает этот пример.
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