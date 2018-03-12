шанхай уральская Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким... #19







Отправлено: - 18:03 может с туалетов начать?



Это отличная идея начать с туалетов.Таможенный пост Каерак на улице туалет там чёрт ногу сломит,кто ответственнен за туалет? Прямо при вьезде в независимый Казахстан стоит этот ужасный клозет,уже при виде этих чудес что твориться в нём можно судить что творится в стране.Да и в аэропорту при прибытии,в туалете нету туалетной бумаги,прошу Вас глава региона лично установите контроль,а то как то неудобно получается,может она и бывает просто люди не добросовестные тындят её.Начинайте с клозетов....