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≡ Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава региона отметил, что туризм для гостей начинается с состояния придорожных кафе, мотелей, автозаправочных станций. Он поручил подготовить совещание с акимами районов, на которое планируют пригласить и владельцев придорожных кафе, АЗС.
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пэтриот
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1
А на кого тут охотиться???))) (всю живность уж перестреляли и переловили)

Да полно еще дичи , браконьеров еще больше. Знакомые без конца предлагают оленину (700 деньге) , рыбу ( 150-500 от сорта рыбы) , зайцев (не знаю , не ем) , кабан ( вообще не ем , может как трофей хотели ?) .
Сразу говорю , знакомые не браконьеры . Им кто-то предлагает , а они мне
,

§ Dron
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.03.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
гоняющих туды - сюды экипажа. Которые не пропустят не одну машину с чужими номерами. А один экипаж полностью обнаглевший. Останавливают автомобиль и показывают накрученый радар с превышением скорости. Т

Поддерживаю. Самого останавливали два раза за яко бы превышение (хотя даже гостем не являюсь). Долго беседовали и желали счастливого пути, когда просил предоставить копию сертификата и поверки на устройство.
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Аноним
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как выглядят снаружи, что внутри

Особенно туалеты на остановках для междугородных автобусов. В Фёдоровке, например, это нечто!

§ 112
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10065
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Особенно туалеты на остановках для междугородных автобусов.

Ну возми и построй там современный туалет и чтоб было биде обязательно, с подогревом, с измерением артериального давления и пульса.
С пробой анализов..
Почему ты указываешь это другим?
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шанхай уральская
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может с туалетов начать?

Это отличная идея начать с туалетов.Таможенный пост Каерак на улице туалет там чёрт ногу сломит,кто ответственнен за туалет? Прямо при вьезде в независимый Казахстан стоит этот ужасный клозет,уже при виде этих чудес что твориться в нём можно судить что творится в стране.Да и в аэропорту при прибытии,в туалете нету туалетной бумаги,прошу Вас глава региона лично установите контроль,а то как то неудобно получается,может она и бывает просто люди не добросовестные тындят её.Начинайте с клозетов....

шанхай уральская
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну возми и построй там современный туалет и чтоб было биде обязательно, с подогревом, с измерением артериального давления и пульса.
С пробой анализов..
Почему ты указываешь это другим

Зачем мат. затраты поддержу тебя наш ты людишка степь однако большая....

§ 112
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10065
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
Зачем мат. затраты поддержу тебя наш ты

У вас в Европах нет даже элементарного биде!
Ну о чем мы говорим?
О растирании?
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