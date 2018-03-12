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§ NG.kz
Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, в ноябре 2017 года перевозчики подали заявки на повышение тарифас нынешних 80 тенге до 100 тенге. В феврале в акимате это предложение было озвучено и среди населения поднялась буча. Однако, как выяснилось, могло быть и хуже.
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Директор Пляжа
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну кто бы сомневался, что акимат и перевозчики окажутся по разные стороны баррикад.
Лоббирование интересов некоторых лиц налицо.

Мелочник
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
95 тенге будет хорошей ценой

сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
среди населения поднялась буча, = к хипишу, и это пишет человек имеющий диплом журфака? советую его вам порвать.

жанна
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Например проезд в Астане стоит 90 тенге ,хотя там расстояния в 2-3 раза больше.если добираться с левого берега на рынок правом берегу уходит 1час 30 минут или 1 час 40 минут..Автобусы в хорошем состоянии.В Костанае если ехать с КЖБИ до КСК где-то 20-30 минут.Есть маршруты где автобусы очень грязные.Костанай маленький город,поэтому цена 100 тенге нереальная,80 тенге завышенная цена

Народный контроль
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А бюджет тут причём? Это так же наши с вами деньги. Дотации должны получать инвалиды студенты и льготы пенсионеры. Почему фирмы-перевозчиков должны на Майями пузо греть а бюджет их спонсировать.

сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
жанна:
.Костанай маленький город

порви права ходи пешком посмотришь какой он маленький, так говорят те кто из Збана сюда перебрался на последние деньги.

Провинция
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что мелочитесь сразу 1000 тенге за проезд. :lol:

Алекс
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдается мне, что это все игра на публику. Еще один, два раза для вида соберутся и утвердят тариф.

Гость
Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа




Отправлено: 12.03.18 - 19:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа




Отправлено: 12.03.18 - 19:26
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа




Отправлено: 12.03.18 - 19:27
Комментарий проходит проверку.
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