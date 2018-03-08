Директор Пляжа Re: Подлинный вкус рижского хлеба #129







Отправлено: - 08:01 Цитата: Хохол:



Флудило, ты опять метки попутал. И перевел всё в другую плоскость. В отличии от тебя, я был и в Риге и в Юрмале, красивые города, люди проживающие там, также адекватные. В отличии от тебя, они не туристы и оценивают свою жизнь, а также всё остальное с глянцевых обложек. Так что снова ты мимо.

По поводу статьи, занимательная, хорошая. Но для того и существуют комментарии, что бы обсудить, что хорошо, что плохо.

Ты же и ваша гоп-компания, пытается увидеть только негатив, не сумев его даже парировать фактами позитива по теме.

Ни разу. При этом, еще пытаются опорочить свою же страну и Кустанай город.