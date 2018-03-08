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§ NG.kz
Подлинный вкус рижского хлеба
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Древняя - девятый век разменяла - Рига в конце февраля испытывала гостей аномальными холодами. Из Казахстана я улетала ночью при минус 13, а утро в латышской столице обрадовало ядреными минус 23. Градус, приправленный влажностью Даугавы, казалось, душу вымораживал. Но как только на улице Элизабетес, неподалеку от своего отеля, в сером свете я разглядела огромные лица, глядящие вниз с 15-метровой высоты, поняла: в Риге для меня любая погода будет прекрасной.
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Хохол
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 10.03.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Чумодан на хребет и в Ригу.

Галина Петренко зря разбрасывала бисер таким . С чемоданом на хребте описала свои впечатления о Риге , но такие как директор всегда будут искать подсох и обвинять в необъективности (ни чё не поделаешь работа у директоров такая ) , даже если подвоха нет и человек пишет искренне и правдиво .

§ 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Автор подала нам тему, я комментирую по ней в

Автор дала тему, о городе..
Не о твоем сугубо личностном отношении к великому латвийскому народу, нашим викингам Вселенной..
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Хохол
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 10.03.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
будут искать подсох

Блин буквой ошибся , щас начнут на части рвать , обвиняя в безграмотности .

§ 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 21:50
Комментарий удален модератором.
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Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 10.03.18 - 21:54
Комментарий удален модератором.

шанхай уральская
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 11.03.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девчонка там знакомая живет, которую в школе тайно любил..
Сейчас уже бабушка наверно..

Может сейчас уже дедушка наверно.....всё возможно

кончита вурст
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 11.03.18 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин буквой ошибся , щас начнут на части рвать , обвиняя в безграмотности .

Да не кто не сомневается что ты "грамотный"

§ 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
Может сейчас уже дедушка наверно.....всё возможно

Нет, приезжала на похороны матери, потом отца..
Дэвушка она, ну пожилая только..
У нее тут сестра и брат миллионеры, остались тут..
Их в никакие Европы не зазовешь..
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Рижанин
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 12.03.18 - 06:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там кроме центра и старого города нечего смотреть.

Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 12.03.18 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Флудило, ты опять метки попутал. И перевел всё в другую плоскость. В отличии от тебя, я был и в Риге и в Юрмале, красивые города, люди проживающие там, также адекватные. В отличии от тебя, они не туристы и оценивают свою жизнь, а также всё остальное с глянцевых обложек. Так что снова ты мимо.
По поводу статьи, занимательная, хорошая. Но для того и существуют комментарии, что бы обсудить, что хорошо, что плохо.
Ты же и ваша гоп-компания, пытается увидеть только негатив, не сумев его даже парировать фактами позитива по теме.
Ни разу. При этом, еще пытаются опорочить свою же страну и Кустанай город.

§ 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
я был и в Риге и в Юрмале, красивые города, люди проживающие там, также адекватные. В о

Ну вот, наконец то дошло..
А то с начала статьи осуждал их всех вместе с их городами..
А ведь хохол тебя вывел на это, что ты в корне изменил свое мнение на 180 градусов..
Уже и успел съездить туда и понять, что это наш братский народ и живет он лучше и Рига лучше нашего района в Аэропорту..
Рад твоим изменениям и признанием этого..
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Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 12.03.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

:lol:
Это мною было еще в #7 сказано.
Цитата:
Директор Пляжа:
112:
Прекрасный город, прекрасная страна и прекрасные люди..

Согласен.

Опять ты заляпался. :lol:
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