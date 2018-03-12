Цитата: Читатель 1

А на кого тут охотиться???))) (всю живность уж перестреляли и переловили)

Да полно еще дичи , браконьеров еще больше. Знакомые без конца предлагают оленину (700 деньге) , рыбу ( 150-500 от сорта рыбы) , зайцев (не знаю , не ем) , кабан ( вообще не ем , может как трофей хотели ?) .

Сразу говорю , знакомые не браконьеры . Им кто-то предлагает , а они мне

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