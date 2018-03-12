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§ NG.kz
Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава региона отметил, что туризм для гостей начинается с состояния придорожных кафе, мотелей, автозаправочных станций. Он поручил подготовить совещание с акимами районов, на которое планируют пригласить и владельцев придорожных кафе, АЗС.
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пэтриот
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1
А на кого тут охотиться???))) (всю живность уж перестреляли и переловили)

Да полно еще дичи , браконьеров еще больше. Знакомые без конца предлагают оленину (700 деньге) , рыбу ( 150-500 от сорта рыбы) , зайцев (не знаю , не ем) , кабан ( вообще не ем , может как трофей хотели ?) .
Сразу говорю , знакомые не браконьеры . Им кто-то предлагает , а они мне
,
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Страница 2 из 2«12
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