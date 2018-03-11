/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену виз		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену виз
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.03.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это произошло несмотря на то, что с 10 марта вступило в силу соглашение между правительствами Казахстана и ОАЭ о взаимных безвизовых поездках граждан. Позже казахстанцы попытались сесть на другой рейс Emirates Airlines, но им также отказали.
Читать новость

Сабыр
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...




Отправлено: 11.03.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже нас,казахстанцев,начнут уважать?? Что мы делаем нитак??

Читатель 1
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...




Отправлено: 11.03.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не надо 10-го "ломиться", надо подождать пока информация дойдёт по инстанциям))) Как запрет на границе снять на выезд - так не день и не неделя проходит (а тут день в день и ещё возмущаются)

Гость
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...




Отправлено: 11.03.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Когда уже нас,казахстанцев,начнут уважать??


А собственно за что?! Уважение заслужить надо еще!

§ юля елиссева
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1056
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 11.03.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Когда уже нас,казахстанцев,начнут уважать?? Что мы делаем нитак??

Как только все улицы, города и сёла переименуем, так сразу и зауважают!
Профайл

362
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...




Отправлено: 11.03.18 - 14:00
Комментарий удален модератором.

Владимир
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...




Отправлено: 12.03.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Когда уже нас,казахстанцев,начнут уважать?? Что мы делаем нитак??

Назовите хотя бы одну причину для уважения. На тайском пляже мне один пожилой новозеландец сказал "your president is very corrupt". Вот так.

PS
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...




Отправлено: 12.03.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты не уточнил какого именно имел ввиду "пожилой новозеландец"

дима
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...




Отправлено: 12.03.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владимир:
very corrupt

Я тоже думаю что из-за этого все наши беды,плюс ещё эти затраты на экспу,кому вот оно надо было. Ржут над нами.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Горожанин_kst, azlk, DrDjekel, 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 3
Всего: 147

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх