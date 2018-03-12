Цитата: Vital:

А гостей наших, как раз встречают три стабильно гоняющих туды - сюды экипажа. Которые не пропустят не одну машину с чужими номерами. А один экипаж полностью обнаглевший. Останавливают автомобиль и показывают накрученый радар с превышением скорости. Так что ваше двд, туристов и гостей встречают как " положено".



Цитата: ирина:

Туалет в пограничном терминале -вообще вонь на весь зал.



Вот полностью с ними согласен!!! А кафе черное-синее-фиолетовое тут совсем не причем! Не с того, как всегда начали!