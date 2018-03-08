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§ NG.kz
«Мы живем, как 50 лет назад...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мастер спорта по летнему полиатлону (президентскому многоборью), член сборной РК с 2001 года и один из самых известных легкоатлетов Костанайской области Иван ПАВЛИНА в сентябре, после трехлетнего соревновательного перерыва, выступит за Костанайскую область на Республиканских народных играх. Чтобы показать результат, спортсмену нужны условия для тренировок в трех дисциплинах: беге, плавании и стрельбе.
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* 112
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
112


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Runner:
пожалуйста не нужно унижать достижений других людей

Так я тоже за это..
Не нужно принижать других спортсменов, зарабатывающим на хлеб своими какими то спортивными достижениями или просто занимаясь профессионально..
Я именно то и говорю.
Не нужно тыкать футболистов, хоккеистов, штангистов, боксеров и тд, тому, кто сам с ними одного поля ягода..
Только и всего..
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* 112
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
112


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни смотря ни на что, Медведева что, не талант?
А этот керлингист, как его, Крушельников, не талант?
Может у него отобрать дорогостоящие английские или какие там камни, лед и все такое, и отдать велосипедистам то бабло, на котором тот бы соревновался?
Давайте и у Медведевой отберем каток..
Сказано было именно в таком тоне..
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пэтриот
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 11.03.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А этот керлингист, как его, Крушельников, не талант?
Может у него отобрать дорогостоящие английские или какие там камни, лед и все такое, и отдать 

Крушельницкий . Его и поймали на мельдонии , медаль забрали и гудбай Ю.Корея ( не стали пожизненно наказывать)Пожалели
Там где деньги , честных нет. Давно замечено

* 112
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
112


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Его и поймали на мельдонии , м

Мне кажется его подставили свои же..
Что стоит подкупить тех, у кого в стране коррупция и кумовство?
Сам по себе мельдоний, кто то говорит в керлинге практически бесполезен, не знаю так это или не так..
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пэтриот
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 12.03.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112
Сам по себе мельдоний, кто то говорит в керлинге практически бесполезен, не знаю так это или не так.

О чем и речь , он бесполезен и даже вреден в керлинге ( не способность принятия верного решения). Официальное лицо от России в интервью так и сказал : если это правда , то это уже ,,клиника,, (что-то в этом роде ,не дословно)
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