пэтриот Re: «Мы живем, как 50 лет назад...» #49







Отправлено: - 14:48 Цитата: 112

Сам по себе мельдоний, кто то говорит в керлинге практически бесполезен, не знаю так это или не так.

О чем и речь , он бесполезен и даже вреден в керлинге ( не способность принятия верного решения). Официальное лицо от России в интервью так и сказал : если это правда , то это уже ,,клиника,, (что-то в этом роде ,не дословно)