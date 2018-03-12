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§ NG.kz
Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наурыз в Казахстане отмечают традиционно с 21 по 23 марта. Эти дни выпадают на среду, четверг и пятницу. Поэтому вместе с субботой и воскресеньем (24 и 25 марта) казахстанцы отдохнут пять дней подряд - 21, 22, 23, 24 и 25 марта.
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§ drakon
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.03.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это - дааа...
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начальник
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз




Отправлено: 12.03.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый год на Наурыз пять отдыхаем,
как бы не выпадало.

Все просто
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз




Отправлено: 12.03.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот это - дааа.

Дракош, это же наследие колониального соседа. Пить, гулять и не работать.

§ drakon
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.03.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Пить, гулять и не работать.

Позвонил утром в Кустанай.Вначале трубку-
не брали.Когда -взяли,я их поздоавил с
Наурызом и сказал,что позвоню
на Новый Год,следующий раз... :lol: :lol: :-o :-o
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§ 112
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз
112


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много что то отдыха через чур..
Опять же отдыхают одни бюджетники, все остальные работают..
В корне неверно, что называется казахстанцы отдыхают..
Третья часть примерно, вместе с правительством..
Остальные пашут на тех кто отдыхает..
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Все просто
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз




Отправлено: 12.03.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Позвонил утром в Кустанай.Вначале трубку-
не брали

Уже начали отмечать.

§ drakon
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.03.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Уже начали отмечать.

По всей видимости - ещё не закончили... :-o :lol:
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Аноним
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз




Отправлено: 12.03.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Остальные пашут на тех кто отдыхает..

На кого ты там пашешь? На правительство или бюджетников? Или на всех вместе взятых? Никто никого пахать не принуждает. кто на окладе в фирмах сидит - фиг ты их на праздники работать заставишь. А у кого от выработки з/п зависит - так те сами долго отдыхать не захотят.
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