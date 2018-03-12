Аноним Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз #8







Отправлено: - 15:33 Цитата: 112:

Остальные пашут на тех кто отдыхает..

На кого ты там пашешь? На правительство или бюджетников? Или на всех вместе взятых? Никто никого пахать не принуждает. кто на окладе в фирмах сидит - фиг ты их на праздники работать заставишь. А у кого от выработки з/п зависит - так те сами долго отдыхать не захотят.