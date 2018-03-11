112 Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение #6





(Пользователи) Сообщений: 10048

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:06 Умрешь тогда, когда Бог так решит.

Вон Краморов, боялся рака и все делал чтобы не заболеть им, в США уехал вести здоровый образ жизни, как назло умер от него же..