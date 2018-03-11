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§ NG.kz
Ученые назвали простой способ замедлить старение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.03.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В исследовании принимали участие только некурящие, редко выпивающие люди с нормальным давлением. Мужчинам нужно было проехать на велосипеде 100 километров менее чем за 6,5 часов, женщинам - 60 километров за 5,5 часов.
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Народный контроль
Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение




Отправлено: 11.03.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот поэтому китайцы здоровая нация!

§ Dron
Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.03.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Исследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона выяснили, 

Ну всё понятно, дальше можно статью не читать.
Профайл

акиму
Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение




Отправлено: 11.03.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
постройте ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ НАКОНЕЦ!

§ КГСПС
Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.03.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
акиму:

Прям сейчас разбегутся! Кому потом таблетки втюхивать, если все здоровые будут. И на пенсии дольше жить будем, а деньги где брать.
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§ 112
Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение
112


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А для чего тогда накупили по три автомобиля на семью, чтоб на велики пересесть?
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§ 112
Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение
112


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умрешь тогда, когда Бог так решит.
Вон Краморов, боялся рака и все делал чтобы не заболеть им, в США уехал вести здоровый образ жизни, как назло умер от него же..
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1
Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение




Отправлено: 11.03.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаю дедушку который до 80 лет на велике ездил, а сейчас ему за 90.

Бот
Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение




Отправлено: 12.03.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Исследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона выяснили

Британские ученые славятся своими неординарными открытиями. Однако все ихние открытия побоку, когда:
Цитата:
112:
Умрешь тогда, когда Бог так решит

Ихний британский Бог :-)

PS
Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение




Отправлено: 12.03.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исследование это министерство энергетики РК спонсировало...не?

§ 112
Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение
112


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бот:
Ихний британский Бог

Разумеется..
У нас уровень жизни таков и главное менталитет, что выживают одни богатые практически..
Остальные в свои традиционные 56 лет..
Профайл

Аноним
Re: Ученые назвали простой способ замедлить старение




Отправлено: 12.03.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

То-то ты в 48 заныл, что недолго уш осталось...
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