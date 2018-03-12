Цитата: папа:

утром -27, об отмене занятий отдел образования ничего не сообщает

Это как на нефтедобыче на Тенгизе. На улице +54, но на всех оф.цифровых термометрах +45, т.к. свыше +47 по ТБ должны быть какие-то ограничения в работе, коэффициент оплаты труда немного повышается и т.д. и т.п.

Видимо решили, что итак отдохнули дети хорошо. На улице утром видел, как укутавшись сами и замотавши в пледы своих чад, люди вели их в школу...