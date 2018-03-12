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папа
Новости сайта и форума




Отправлено: 12.03.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй раз заметил - утром -27, об отмене занятий отдел образования ничего не сообщает. Они думают - весна настала, мороз иначе ощущается? Первоклашкам, да и остальным, - 27 - и в Африке -27. НГ, вы можете узнать у чиновников, чего это они молчат?

§ Volonter
Новости сайта и форума
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 12.03.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
папа:
утром -27, об отмене занятий отдел образования ничего не сообщает

Это как на нефтедобыче на Тенгизе. На улице +54, но на всех оф.цифровых термометрах +45, т.к. свыше +47 по ТБ должны быть какие-то ограничения в работе, коэффициент оплаты труда немного повышается и т.д. и т.п.
Видимо решили, что итак отдохнули дети хорошо. На улице утром видел, как укутавшись сами и замотавши в пледы своих чад, люди вели их в школу...
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