гость Re: Работающие и живущие «в тени» #24







Отправлено: - 19:43 Хохол - "Я ж сказал не знаю как будет это всё , но знаю одно , задание дано и его надо выполнять , а что б заставить гражданина исполнять любые законы , его просто нужно зарегистрировать в гос органах (в той же налоговой) , лишь тогда у человека появляются обязательства и его можно принудить под страхом штрафов , к исполнению любого закона ."



А я то думал у нас в стране согласно Конституции принудительный труд только по приговору суда.

Тяжело видимо мозги напрячь и понять причину, легче всех под гребешок на счетчик, а потом как получится, главное в карман залезть. А причиной, как не странно, может быть отсутствие рабочих мест, строит государство капитализм (меньше рабочих, больше технологий и прибыли). Также может быть низкие пособия и пенсии, высокие ком услуги, повышение тарифов за все, непонятный но системный рост цен на все. С этой регистрацией самозанятых, скоро вообще не будет статистики по количеству животных по подворьям и соответственно сельхоз продуктов, будем жрать все привозное с ГМП или г-м, а потом удивляемся почему растет число онкобольных. Были бы деньги никто бы не прятался по углам, сами хотим официально оформить ИП, а так хоть штаны поддерживаем. Уберите эту нитку и увидите один голый зад по всей стране. Тех кто злоупотребляет (наладил теневой бизнес, снимает не плохо навар) надо выводить, но большинство концы с концами сводят.