/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Работающие и живущие «в тени»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Работающие и живущие «в тени»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31775
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-премьер РК Ерболат Досаев недавно сообщил, что минфин и министерство труда и соцзащиты населения готовят законопроект, который призван установить госконтроль деятельности самостоятельно занятых работников. Их поставят на учет в налоговых органах.
Читать статью

§ 112
Re: Работающие и живущие «в тени»
112


(Пользователи)
Сообщений: 10038
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
работает отделочником,есте

С этими проще всего, через объявления..
Хотя у меня братан кафельщик и всю жизнь самозанятый, объекты у него годами некоторые делаются, по 4 года бывает коттеджи многоуровневые застилает полностью кафелем по мере поступления денег от клиента.
Так вот он и налоговикам выкладывал за деньги, причем они гонялись за его качеством, а на самозанятость закрывали глаза..
С такими спецами невозможно наверно, они объявлений не дают вообще..
Все через знакомых..
Недавно две квартиры он мне помог косметику навести, ну дал ему 150 тысяч за работу, вот как налог возьмешь с него..
Профайл

Хохол
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 09.03.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Мне интересно,как государство собирается вывести их на чистую воду?

По дворам сказали в Затоболовке будут ходить , заставляя тех кто подпольно выращивает рассаду , помидоры и огурцы оформляться в ТОО , АО и ИП . А таких там у вас кто что то выращивае , варит , парит , клепает и ремонтируют на дому , пол посёлка .Цитата:
Органы государственной статистики, например, для выявления самостоятельно занятых работников используют подворный опрос.

Бывалый
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 09.03.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Мне интересно,как государство собирается вывести их на чистую воду?

Незаконное занятие предпринимательской деятельностью так-то вообще-то стать в уголовном кодексе ...
Пора активно применять Ее...

§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5880
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.03.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
С этими проще всего, через объявления..

ты же знаешь,норм мастера по объявам не работают и так всегда клиенты есть.
Профайл

§ 112
Re: Работающие и живущие «в тени»
112


(Пользователи)
Сообщений: 10038
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
норм мастера по объявам не работают и так всегда

Ну может вживление чипа как то поможет..
В некоторых фильмах уже давно об этом говорят..
Ну нам чтобы войти и не опоздать в сотню сильнейших, можно применить эту технологию одними из первых.
Куда нибудь за ухо что ли..
Кстати в Вспомнить все со Шварценегером это уже давно показывали по моему..
Или в недавнем фильме с Колей Фареролом..
Профайл

§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5880
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.03.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
По дворам сказали в Затоболовке будут ходить , заставляя тех кто подпольно выращивает рассаду , помидоры и огурцы оформляться в ТОО , АО и ИП . А таких там у вас кто что то выращивае , варит , парит , клепает и ремонтируют на дому , пол посёлка .Цитата:

Ну и как?Пришли например спрашивают рассаду выращиваете ,ну да выращиваем для сэбэ,а плитку ложите ,нет не ложим,до свидания.Я таких халявщиков с различными опросами вообще не пускаю,от них одни неприятности.Смотришь в камеру стоят с папочками ну стойте,пару раз замок поцелуете больше ходить не будете.
Профайл

Хохол
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 09.03.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну и как?Пришли например спрашивают рассаду выращиваете ,ну да выращиваем для сэбэ,

Ага они же дураки , прям так в лоб и спросят . Я не знаю как это будет , но скорей всего контрольная закупка . Главное человека подцепить на крючок , а дальше дело техники , и свидетели найдутся что продаёт , и теплица окажется на задах размеров явно не для сэбэ .

§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5880
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.03.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ага они же дураки , прям так в лоб и спросят . Я не знаю как это будет , но скорей всего контрольная закупка .

Люди которые торгуют на рынках,рассадой,огурцами и т.д они и так за место платят.Цитата:
Хохол:
и теплица окажется на задах размеров явно не для сэбэ .

Ну вот бабульки без теплиц выращивают на дачах,клубнику вишню смородину и потом всё это продают и чё теперь хватать их за руку и гнать в налоговую,пусть ИП оформляют?
Профайл

Хохол
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 09.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Люди которые торгуют на рынках,рассадой,огурцами и т.д они и так за место платят.

Кому платят ? Хозяину этого самого рынка ? Медицинские отчисления как заставить их делать ? Цитата:
Добринцофф:
Ну вот бабульки без теплиц выращивают на дачах,клубнику вишню смородину и потом всё это продают и чё теперь хватать их за руку и гнать в налоговую,пусть ИП оформляют?

Я ж сказал не знаю как будет это всё , но знаю одно , задание дано и его надо выполнять , а что б заставить гражданина исполнять любые законы , его просто нужно зарегистрировать в гос органах (в той же налоговой) , лишь тогда у человека появляются обязательства и его можно принудить под страхом штрафов , к исполнению любого закона .

гость
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 10.03.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хохол - "Я ж сказал не знаю как будет это всё , но знаю одно , задание дано и его надо выполнять , а что б заставить гражданина исполнять любые законы , его просто нужно зарегистрировать в гос органах (в той же налоговой) , лишь тогда у человека появляются обязательства и его можно принудить под страхом штрафов , к исполнению любого закона ."

А я то думал у нас в стране согласно Конституции принудительный труд только по приговору суда.
Тяжело видимо мозги напрячь и понять причину, легче всех под гребешок на счетчик, а потом как получится, главное в карман залезть. А причиной, как не странно, может быть отсутствие рабочих мест, строит государство капитализм (меньше рабочих, больше технологий и прибыли). Также может быть низкие пособия и пенсии, высокие ком услуги, повышение тарифов за все, непонятный но системный рост цен на все. С этой регистрацией самозанятых, скоро вообще не будет статистики по количеству животных по подворьям и соответственно сельхоз продуктов, будем жрать все привозное с ГМП или г-м, а потом удивляемся почему растет число онкобольных. Были бы деньги никто бы не прятался по углам, сами хотим официально оформить ИП, а так хоть штаны поддерживаем. Уберите эту нитку и увидите один голый зад по всей стране. Тех кто злоупотребляет (наладил теневой бизнес, снимает не плохо навар) надо выводить, но большинство концы с концами сводят.

§ Солнышко
Re: Работающие и живущие «в тени»
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1206
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 12.03.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государству нужно работать не на выявление самозанятых и наказание их, а выявлять с целью "поощрения". В принципе такая политика уже началась: кредиты для развития мелкого бизнеса на селе и т.д. То есть человека нужно поставить в такие условия, чтобы ему выгодно было легализоваться. А пока нигде официально не работать гораздо выгоднее, чем быть официально трудоустроенным. И налоги немаленькие платить не нужно, и в пенсионный фонд отправлять свои денежки, как в чёрную дыру тоже не нужно, и зависеть от "бесплатной" медицины с её огромными очередями тоже не нужно.
Кроме того, сейчас придет к самозанятому человеку налоговый инспектор с "предложением" открыть ип и платить налоги, а человек продаст свое хозяйство, разберет теплицы и пойдет в центр занятости, встанет на учет - вот вам новый безработный, с дипломом юриста, экономиста, программиста, менеджера - пофигиста. Сможет ли государство такое количество людей трудоустроить? Обучить - переучить, оплатить пособие?
Профайл

Бывалый
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 12.03.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А я то думал у нас в стране согласно Конституции принудительный труд только по приговору суда.

А кто заставляет трудиться?
Не трудись.
Но налоги уплатить должен.
Ибо благами, на налоги созданными, ты пользуешься, проживая в государстве.
Поэтому надо участвовать в создании этих благ.
Таковы правила любого общежития под названием государство.

Бывалый
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 12.03.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Сможет ли государство такое количество людей трудоустроить?

А почему вы считаете что государство должно трудоустраивать своих граждан?
Государство - не безусловный работодатель для граждан.
Не, оно конечно нанимает определенное кол-во людей для исполнения задач государства, учителей там, врачей, госслужащих, соцработников и т.д. и т.п.
Но государство - это в первую очередь общественный институт, призванный через систему наказаний заставлять своих граждан соблюдать установленные правила совместного их проживания.
Одним из правил совместного проживания является соцзащита при потере работы.
В ее рамках вам некоторое время, достаточное для нахождения новой работы, будут платить пособие чтобы вы с голоду не умерли.
Также вам предложат работу в местах, где есть острая нехватка специалистов (причины нехватки не важны).
Если вы за определенное время не взялись за новую работу или отказались от предложенной, то значит вы не нуждаетесь в дальнейшей помощи и вас снимут с пособия, и это правильно.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: azlk, Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 2
Всего: 149

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх