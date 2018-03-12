NG.kz Поисковик из Чехии ищет родственников уроженца Кушмуруна, который попал в лагерь для военнопленных



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31775

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:41 Военнопленные содержались в лагере Шталаг 318 в Ламсдорфе, ныне Ламбиновице в Польше. С ноября 1941-го до апреля 1942 года они были включены в рабочую группу Дерфлес, которая работала на стройке немецкой автострады A88 Вроцлав-Вена.

Читать новость



