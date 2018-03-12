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§ NG.kz
Поисковик из Чехии ищет родственников уроженца Кушмуруна, который попал в лагерь для военнопленных
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31775
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Военнопленные содержались в лагере Шталаг 318 в Ламсдорфе, ныне Ламбиновице в Польше. С ноября 1941-го до апреля 1942 года они были включены в рабочую группу Дерфлес, которая работала на стройке немецкой автострады A88 Вроцлав-Вена.
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гость
Re: Поисковик из Чехии ищет родственников уроженца Кушмуруна,...




Отправлено: 12.03.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В те времена Вроцлав назывался Бреслау . Вечная память павшим !
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