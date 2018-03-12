Александр. Re: Сообщение для отдела по борьбе с высокими технологиями ДВД... #2







Отправлено: - 11:10 Очистите историю и переустановите браузер.

В дальнейшем рекомендую установить антивирусник и программу ( расширение) для блокировки рекламмы.

P/s: Это вирус ( банер) "гуляет " по сайтам уже около 1 года. Невозможно отслеживать все сайты. Да и вы потом будите возмущатся что вас просматривают,котролируют...