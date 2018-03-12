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§ NG.kz
Сообщение для отдела по борьбе с высокими технологиями ДВД Костаная.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31775
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот лазил в телефоне на одном сайте и мне прислали вот это что видите на фото.Думаю вам легко будет найти владельца данной информации по номеру телефона.
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Народный контроль
Re: Сообщение для отдела по борьбе с высокими технологиями ДВД...




Отправлено: 12.03.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще тот кто разместил и решил опубликовать это не далёкие люди. Скорее всего это телефоны людей которые не сном ни духом об этом не ведают.

Александр.
Re: Сообщение для отдела по борьбе с высокими технологиями ДВД...




Отправлено: 12.03.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очистите историю и переустановите браузер.
В дальнейшем рекомендую установить антивирусник и программу ( расширение) для блокировки рекламмы.
P/s: Это вирус ( банер) "гуляет " по сайтам уже около 1 года. Невозможно отслеживать все сайты. Да и вы потом будите возмущатся что вас просматривают,котролируют...

Вирус
Re: Сообщение для отдела по борьбе с высокими технологиями ДВД...




Отправлено: 12.03.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Александр.:

Этот вирус гуляет года 3 точно. Я ловил его, когда на взрослый сайт зашел погулять. Телефон полностью заблокировался. Относил в мастерскую.

гость
Re: Сообщение для отдела по борьбе с высокими технологиями ДВД...




Отправлено: 12.03.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нечего по сайтам таким лазить . :-o

ДаНуНа
Re: Сообщение для отдела по борьбе с высокими технологиями ДВД...




Отправлено: 12.03.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве законом запрещено посещать незаблокированные сайты?

§ Дантист
Re: Сообщение для отдела по борьбе с высокими технологиями ДВД...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 566
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 12.03.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ДаНуНа:
А разве законом запрещено посещать незаблокированные сайты?

А совесть? Как говорится "совесть пассажира-лучший проездной" :-P
Профайл

гость
Re: Сообщение для отдела по борьбе с высокими технологиями ДВД...




Отправлено: 12.03.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Александр.:
Очистите историю и переустановите браузер.
В дальнейшем рекомендую установить антивирусник и программу ( расширение) для блокировки рекламмы.

о чем вы говорите, человек даже скриншот экрана сделать не может, а вы, очистите переустановите

Гость
Сообщение для отдела по борьбе с высокими технологиями ДВД Костаная.




Отправлено: 12.03.18 - 12:43
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