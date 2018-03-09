362 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия #294







Отправлено: - 23:36 Цитата: Добринцофф:

362:

я тебе гарантирую, 95% из голосовавших будут за переименование, сам не раз участвовал в организации таких акции



Вот молодец,сам признался ,что акции организовывал.Опять полицию и бюджетников в Золотой колос сгонять будешь?

Уважаемый, так что можно сказать, если люди которых это касается, как страусы спрятали голову в песок, как говориться сами выбрали свою судьбу, а теперь нечего плакаться нас притесняют, кто вам мешает бороться за свое будущее и будущее своих детей, элементарно поставь подпись, приди тебя, здесь никто не покусает, просто приди и проголосуй, вот так мы своего кандидата в депутаты даже зарегистрировать не смогли, не набрали голосов, а он как раз и выражал волю народа который против переименовании, против латиницы, против коррупции, при чем хочу вам сказать самая неактивная часть населения это Русскоязычные, просто не открывают дверь и даже выслушать не хотят или они ждут что им их свободы преподнесут на блюдичке? а здесь на форуме возмущаются, просто стань пойди проголосуй, тебе свободу прямо в рыло толкают а ты отварачиваешся.