/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31770
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со среды, 7 марта, у «десятки» будет новая конечная остановка, а с четверга, 8 марта, «восьмерка» будет заезжать в район КСК. Об этом «НГ» сообщил заместитель директора ТОО "Компания STA" Юрий ПАНАСЕНКО.
Читать новость

дулан
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живем как отделение какого-нибудь райцентра или же совхоза при СССР,мало того что на карте нет ул.6-Костанайской так и добраться не на чем...до Зеленстроя..и все ,а как дальше ????пешком 3 километра топать "разминка" для суставов,а бабулям за 70 лет у которых больные ноги и артроз коленных суставов???На ул. 6-я Костанайская находится лечебно-оздоровительный центр "SUN VITA", который работает в рамках государственного частного партнёрства, и оказывает медицинские услуги населению, как раз той категории граждан которым сложно добираться пешком.Автобусы №2,№13,№22 доезжают только до конечной Ул.Кобыланды Батыра,большая просьба продлить маршруты до ул. 6-я Костанайская, или с ул.Каирбекова после остановки "Тепличный Комбинат" маршруты №7,№9,№25 заезжать до ул 6-я Костанайская

шанхай уральская
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
продлен до района ПЧСТР

редакция, вы хоть поясняйте, что это за набор согласных букв

Хочу поинтерисоваться где вы Жили были что район ПЧСТР не знаете так он и есть так сказать в народе его называют ШАНХАЙ. Видать вы не местный абориген.

P.S.Редакция прошу Вас поясняйте районы города,вновь прибывшие не вкурсе где какой район .

Анастасия
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вообще * супер*.... Ни в Цон, ни Ледовый дворец, ни в городскую больницу не добраться. А как быть людям,которые работают и учатся в тех районах???? К кому обращаться со своим возмущением???

Падлец Якин
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че вы все возмущаитесь? Чуть больше года назад была тут тема про этот 8 маршрут. Я точно помню , тут на форуме куча народа кричала про то что нужно маршрут повернуть на кск. Видимо закидали жалобами акимат. Вот получите теперь. Наверно народный контроль постаралась, она на кск живет

Народный контроль
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
P.S.Редакция прошу Вас поясняйте районы города,вновь прибывшие не вкурсе где какой район .

А зачем и для чего гражданам РФ из города Троицк знать где у нас ПЧСТР? Пусть у себя занимаются саночисткой своего города!

Шурик
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вау!!! Посмотрел маршруты.....прэлэээсно!😄 то есть я теперь до работы в район «Юбилейки» вообще ни на чем не добирусь😄 раньше хоть на «экскурсионной» восмерке можно было. А я то думал что обо мне не заботятся! А теперь стоит ли на 10ке до автопарка а там через парк пешком? Лучше уж сразу со 2го Кустаная...автобус не ждать...петли не крутить...денюжку не платить...здоровье приумножать...да и по времени быстрее будет! Спасибо родненькие!!! Сам бы я,ёк макарек, ни за что не решился!😂

Анастасия
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну то что восьмерка теперь будет ездить на кск_ это хорошо,но то что убрали весь центр_ это для многих людей большие неудобства.

Берик
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 07.03.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы сделайте уже маршрут по северо-западу один автобус мимо ходит 8ка,зато 2 маршрута через ниш,одного мы понять не можем жители,не ужели в НИШЕ больше учеников чем во всем северозападе людей живет????

Кымбат
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 07.03.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Урра! Мы район кск рады, дети в школу хоть ездить будут без пересадки, а то зимой когда темно страшно. Надеюсь не отменят, как в прошлом году.

Житель Костаная 2
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 11.03.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я живу по улицу Самал, скажи как мне отвозить ребенка в 15 школу, 8ка и так плохо ходила по времени, а сейчас ее вообще убрали, до 10 с ребенком тяжело и далеко. Пустите маршрут 10 по кругу с переезда через всё улицу достык.

Знаток
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 11.03.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПЧСТР - поселок Челябинских строителей!

Елена
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 11.03.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем нам "8" с таким маршрутом.Наши улицы вообще остались без автобуса.А как нам с детьми добираться(особенно по морозу) до центра,ЦОНа и других остановок,которые охватывала "8",для нас более значимых чем КСК.Был один автобус и остались без него.Как-будто не в городе живем.Чтобы дойти до "8" надо теперь пройти две остановки пешком,а до "10" почти столько же.И смысла идти нет -"8" до КСК идет,а "10" только до базара дальше снова везде пешком.Верните уже старый маршрут.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 49
Пользователей: 0
Всего: 49

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх