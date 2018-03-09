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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31770
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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362
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Похоже на подмену понятий. В Сирии, ОАЭ, Англии изначально устройство государства было таковым, каким пребывает и сейчас. Казахстан занимает другую нишу, где более века было совершенно другое государственное устройство. А сейчас не дальновидной политикой управления государством, вытесняется целый народ. И вы этому потворствуете, под благовидным видом, похлопывая ресничками.

Что вы все будоражите народ, кого вытесняют? кто вытесняет? у нас все народы равны, это в совецкое время друг друга называли чурки, калбиты, сейчас вы где нибудь слышали что бы кого то обозвали по национальному признаку? я лично ни разу не слышал, где и кого ущемили по национальному признаку? а то что выезжают это вопросы экономики, у соседа уровень жизни повыше, вот и выезжают учиться, работать разве, кто то может запретить, и дай им Бог хорошо устроиться там.

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10038
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объясняю позицию, где подписался именем и фамилией лично..
Кстати до этой статьи был значительно против..
Сейчас, когда на нас полился откровенный шантаж, вкупе с национальным вопросом, считаю это провокацией, теперь назло всем провокаторам выступать буду за переименование..
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гость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это решает тов. Путин к твоему сожалению..
Не я..

Ну, вот...а говорил, прогнозировал..., еще в эн...ые годы... и где??? ау...

§ 113
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 11.03.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Так были же у нас, другой национальностей правители, и другая страна была, забыл воины, голод, воины, голод, очередя в магазинах, пустые полки, соскучился, ностальгия?

И водка стоила 3.62 рублей.
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ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей кореец :
По упрощённой программе переселения , России нужны абсолютно молодые и здоровые , и если у тебя например больные зубы , тебя не примет Россия , пока ты тут их не вылечишь .


Сознательно лжёте? Требуется только медицинская справка, содержащая информацию о том, что у претендента нет опасных болезней

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10038
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
говорил, прогнозировал..., еще

Так тогда в Сирию войска не вводили..
Учил бы новейшую историю России что ли..
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§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7315
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.03.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сейчас, когда на нас полился откровенный шантаж, вкупе с национальным вопросом, считаю это провокацией, теперь назло всем провокаторам выступать буду за переименование..


Всё пропало, шеф, всё пропало...
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гость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так тогда в Сирию войска не вводили..
Учил бы новейшую историю России что ли..

Апплодисменты (прикинь 5 минут), тактично слился... Ванга вы наша... а ответ - без ответа....

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
теперь назло всем провокаторам выступать буду за переименование..


Какая потеря среди пассионариев!

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 23:36
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 23:37
Комментарий проходит проверку.
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Страница 20 из 20«1...181920
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