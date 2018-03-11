NG.kz "Тобол" стартовал с победы над "Жетысу" в новом сезоне КПЛ



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31770

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:57 Автором единственного гола на 39-й минуте стал Бауыржан Турысбек, который пополнил "Тобол" этой зимой, перейдя из "Кайрата". Форвард не стал праздновать взятие ворот, так как ранее также играл за "Жетысу".

Читать новость



