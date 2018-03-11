/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Тобол" стартовал с победы над "Жетысу" в новом сезоне КПЛ		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Тобол" стартовал с победы над "Жетысу" в новом сезоне КПЛ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31770
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.03.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автором единственного гола на 39-й минуте стал Бауыржан Турысбек, который пополнил "Тобол" этой зимой, перейдя из "Кайрата". Форвард не стал праздновать взятие ворот, так как ранее также играл за "Жетысу".
Читать новость

Народный контроль
Re: "Тобол" стартовал с победы над "Жетысу"...




Отправлено: 11.03.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите,ожили! А надолго ли ?

Народный контроль
Re: "Тобол" стартовал с победы над "Жетысу"...




Отправлено: 11.03.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё,нервной системе капец однозначно!

Хала Мадридистас
Re: "Тобол" стартовал с победы над "Жетысу"...




Отправлено: 11.03.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ураааа! Давай Тобол, остановим эту астану, достала уже, вперед Тобол, в каждом матче выкладываться по полной
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 0
Всего: 101

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх