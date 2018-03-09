Цитата: гость:

Похоже на подмену понятий. В Сирии, ОАЭ, Англии изначально устройство государства было таковым, каким пребывает и сейчас. Казахстан занимает другую нишу, где более века было совершенно другое государственное устройство. А сейчас не дальновидной политикой управления государством, вытесняется целый народ. И вы этому потворствуете, под благовидным видом, похлопывая ресничками.

Что вы все будоражите народ, кого вытесняют? кто вытесняет? у нас все народы равны, это в совецкое время друг друга называли чурки, калбиты, сейчас вы где нибудь слышали что бы кого то обозвали по национальному признаку? я лично ни разу не слышал, где и кого ущемили по национальному признаку? а то что выезжают это вопросы экономики, у соседа уровень жизни повыше, вот и выезжают учиться, работать разве, кто то может запретить, и дай им Бог хорошо устроиться там.