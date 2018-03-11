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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.03.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты, Виктор, король смотрю, у тебя и свой шут есть.
хорошо устроился. только не возомни много.
этот... он же гадит то по большому в деревне.
твой шут-гость в моем халате.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13523
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.03.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ты, Виктор, король смотрю, у тебя и свой шут есть.

Плюрализм мнений,патамушта,патаму... :lol: :oops: Цитата:
ваще:
твой шут-гость в моем халате.

Главное,что тапочки, твои - не стырил... :-o :lol:
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.03.18 - 21:10
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