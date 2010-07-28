NG.kz «Пляжная майка»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:04 Наденьте красивую майку, окунитесь в прохладную воду и... наш фотограф сделает вас неотразимой. Подать заявку на самый эротичный и эпатажный конкурс «НГ» можно прямо сейчас! Внимание, в конкурсе могут принять участие только те девушки, которым исполнилось 18 лет! Подробности по тел.: 53-51-51, 53-69-95.

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