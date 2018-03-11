ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11506







Отправлено: - 20:43 ты, Виктор, король смотрю, у тебя и свой шут есть.

хорошо устроился. только не возомни много.

этот... он же гадит то по большому в деревне.

твой шут-гость в моем халате.