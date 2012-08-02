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§ NG.kz
«Королева пляжа»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31770
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.12 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участница № 4 - Анастасия КАШИРИНА, 25 лет. Работает психологом в детском саду.
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§ Траволта
Re: «Королева пляжа»
Траволта


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 07.08.12
Отправлено: 07.08.12 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
детка да ты прям бомба. наконец - то, что то стоящее..............
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§ Климентинка
Re: «Королева пляжа»
Климентинка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2106
Регистрация: 30.03.12
Отправлено: 07.08.12 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Феникс:
Вот сама и ответила!

я про то что можно кучу ящиков нарегать и здесь потом голосовать как зарегистрированый. но на это очень много времени нужно. тем кому время не дороже своих амбиций, может этим и занимается. но я бы не стала
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§ Феникс
Re: «Королева пляжа»
Феникс


(Пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 30.03.12
Отправлено: 07.08.12 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Феникс:
А создать множество ящиков,это очень проблематично и долго!

Климентинка я об этом и писала, ты не допоняла, когда читала первый комент!
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§ Траволта
Re: «Королева пляжа»
Траволта


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 07.08.12
Отправлено: 07.08.12 - 14:08
Комментарий удален модератором.
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Петя
Re: «Королева пляжа»




Отправлено: 07.08.12 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь, что будущие участницы будут более настойчивы, и смогут создать больше 102 "левых" почтовых ящиков. Хотелось бы в победительнице увидеть действительно КОРОЛЕВУ, а не судоружно создающую днями и ночами почтовые ящики девушку, с большими амбициями и заниженной самооценкой!

Петя
Re: «Королева пляжа»




Отправлено: 07.08.12 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Климентинка:
я про то что можно кучу ящиков нарегать и здесь потом голосовать как зарегистрированый. но на это очень много времени нужно. тем кому время не дороже своих амбиций, может этим и занимается. но я бы не стала

Возможно вы бы и не стали тратить свое время, а для кого-то победа любой ценой и есть удовлетворение своих амбиций! А если голосовать "по честному", то будь ты хоть "Мисс Вселенная" - результаты будут невысокими. Конечно, можно сказать, что такие результаты честны и объективны, но кому от этого легче?

совы
Re: «Королева пляжа»




Отправлено: 07.08.12 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
горячая штучка, что еще тут скажешь...удачи и победы

Карлсон
Re: «Королева пляжа»




Отправлено: 08.08.12 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у вас... горизонт завален!

§ Гриня
Re: «Королева пляжа»
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 08.08.12 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего вы на фотографа налетели?Дмитрию-Коли Соловьева там,с ней,и не было.Это не его фото,и почему он должен обрабатывать чьи-то фото?
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СОВА
Re: «Королева пляжа»




Отправлено: 09.08.12 - 13:32
Комментарий удален модератором.

СОВА
Re: «Королева пляжа»




Отправлено: 09.08.12 - 13:35
Комментарий удален модератором.

николай
Re: «Королева пляжа»




Отправлено: 09.08.12 - 15:20
Комментарий удален модератором.

колян
Re: «Королева пляжа»




Отправлено: 14.08.12 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а мне нравится участница !!! и не обращая внимание на завистливые коменты

§ Траволта
Re: «Королева пляжа»
Траволта


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 07.08.12
Отправлено: 14.08.12 - 15:35
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Re: «Королева пляжа»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13523
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.03.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даааа...
:lol: :oops: :oops:
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