Цитата: Климентинка:

я про то что можно кучу ящиков нарегать и здесь потом голосовать как зарегистрированый. но на это очень много времени нужно. тем кому время не дороже своих амбиций, может этим и занимается. но я бы не стала

Возможно вы бы и не стали тратить свое время, а для кого-то победа любой ценой и есть удовлетворение своих амбиций! А если голосовать "по честному", то будь ты хоть "Мисс Вселенная" - результаты будут невысокими. Конечно, можно сказать, что такие результаты честны и объективны, но кому от этого легче?