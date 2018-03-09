Цитата: андрей:

Скорее всего ,что то или кто то поменяется и тот кто придёт ( или Та ) сделает заявление типа на вроде вы там что все ох....... !!!! За это получит "респект и уважуху" от русскоязычных всех национальностей , а так же поддержку Кремля .Это чисто моё мнение



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