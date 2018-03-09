/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 18 из 19«1...16171819»
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31770
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
Читать новость

§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.03.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Скорее всего ,что то или кто то поменяется и тот кто придёт ( или Та ) сделает заявление типа на вроде вы там что все ох....... !!!! За это получит "респект и уважуху" от русскоязычных всех национальностей , а так же поддержку Кремля .Это чисто моё мнение


Хитрый план Путина ©
Обожаю любителей ТЗ.
Профайл

§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.03.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Помню, как журналисты со свечками в вечерний ветерок вышли, в Сити Центре вас несколько тысяч человек тогда было и что?


А ты хоть хоть время от времени просыхаешь, кыпшак?
Или так и строчишь тут не приходя в сознание неделями?

Несколько тысяч, my ass.
Профайл

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:36
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10032
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 20:38
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:41
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:44
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:46
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:47
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10032
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 20:51
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:52
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:55
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10032
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 20:55
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 21:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 21:07
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 18 из 19«1...16171819»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Dron, 112, КГСПС

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 4
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх