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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31770
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10032
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет из Кустаная:
Затобольск? Уже? Где постановление?

Где где?
Где кинотеатр Кустанай, где лебеди?
Где нет точечным застройкам, где Ленина?
Где Тарана наконец?
Ты был Где?
Тебя тут нет!
И ты и он и они, все вы доказали что вас тут нет и вас Никто и Никак!
Что, трудно это представить, что продав тогда, в начале кинотеатр Кустанай, вы себя в это положение поставили сами?
Теперь чего хотите то?
Ты лично Где будешь, когда будет решаться голосование по Самодуровке?
Профайл

рудничанин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 18:16
Комментарий удален модератором.

рудничанин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 18:20
Комментарий удален модератором.

рудничанин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 18:22
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10032
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расплакались тут..
Уже дошло до того, что во главе с автором подымается национальный вопрос..
Раньше без этого могли что то ведь решить?
Помню, как журналисты со свечками в вечерний ветерок вышли, в Сити Центре вас несколько тысяч человек тогда было и что?
Да плевать вам было на этих журналистов и на их свечки, все сидели и зажимались там, занятые своими делами..
Что теперь то?
Легче разыграть национальную карту?
Профайл

рудничанин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
де где?
Где кинотеатр Кустанай, где лебеди?
Где нет точечным застройкам, где Ленина?
Где Тарана наконец?
Ты был Где?
Тебя тут нет!
И ты и он и они, все вы доказали что вас тут нет и вас Никто и Никак!
Что, трудно это представить, что продав тогда, в начале кинотеатр Кустанай, вы себя в это положение поставили сами?
Теперь чего хотите то?
Ты лично Где будешь, когда будет решаться голосование по Самодуровке?


шизофрения. заверните в рубашку.

рудничанин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 19:24
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В селе Щербаково Алтынсаринского района улицу переименуют именем Александра Ребро. Официально подтверждено, что Ребро вынес из горящего вагона трех человек. Двух детей и одну девушку, которая ждала ребенка. А сам погиб получив ожоги. Жители Щербаково решили увековечить имя земляка, назвав его именем улицу, на которой он жил.(ранее она называлась Украинская). И что теперь, украинцы начнут вопить что улицу переименовали?

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:12
Комментарий проходит проверку.

рудничанин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:24
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Будут переименовывать просто назло шантажистам и вводить государственный язык с удвоенными или утроенными темпами..
Так тов. Денисову не кажется?

Насмешили, уже 25 лет вводят, а воз и ныне там... кто вводит???? неучи!!!! :-P

Народный контроль
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:26
Комментарий удален модератором.

Райм
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
дык люди, коренные, знают кто основал и в честь кого названа Давыденовка....
но ведь у недавно понаехавших, по их же словам "сваты туда-сюда ездят, объясняй им кто это такой"... как всё просто...

в смысле понаехавшие? как раз таки они и местные коренные, когда то согнанные со своих кыстау и джайляу, а те кто когда то поставил избу, это не значит, что он стал хозяином этой местности, да что там разбираемся, кто там хозяин КХ или ТОО тот и хозяин земли.

§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.03.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну ты же как вроде не русский..
Твой начальник Валентин не русский..
Примазываетесь то зачем и играете на том?


Да ты никак не уймёшься, кыпшак?
Профайл

гость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Зачем без конца, поднимать этот вопрос? на ваших глазах ведь происходило переименование той же Давиденовки, народ проголосовал за переименование, что еще нужно?

Народ??? Может быть народу "подсказали" настойчиво???
Цитата:
362:
Недовольные всегда будут, по любому вопросу.Что вы все время Украиной пугаете, там все было преподнесено извне, народ сбаламутили, и что там теперь, кому хорошо Русским Украинцам? Забудьте возврата не будет, мы уже более двадцати лет суверенное многонациональное государство, хотелось бы напомнить, что не наш народ был инициатором развала СССР, теперь что передумали? но поезд ушел, выросло целое поколение людей не живших при СССР.

А не видеть очевидного, это уже позиция СТРАУСА!!!
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