362:

Зачем без конца, поднимать этот вопрос? на ваших глазах ведь происходило переименование той же Давиденовки, народ проголосовал за переименование, что еще нужно?

362:

Недовольные всегда будут, по любому вопросу.Что вы все время Украиной пугаете, там все было преподнесено извне, народ сбаламутили, и что там теперь, кому хорошо Русским Украинцам? Забудьте возврата не будет, мы уже более двадцати лет суверенное многонациональное государство, хотелось бы напомнить, что не наш народ был инициатором развала СССР, теперь что передумали? но поезд ушел, выросло целое поколение людей не живших при СССР.