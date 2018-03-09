Цитата: 362:

Так это же бывший районы центр, Тобыл это будет город спутник, это что бы потом путаницы не было

Да,ну правда?Детям в детском саду это расскажите может быть и поверят.А ни чё, что теперь два Тобыла будет,путаницы не будет неее?

Вообще вся эта история со статусом города за уши притянута,что бы глаза замылить и подсластить грядущее переименование.



Цитата: 362:

а на счет других переименовании инициатива жителей этих поселении, разве они не имеют право? Они то же граждане этой страны и имеют полное право как называть свое поселение им там жить,

В чё проблема, спросите у местных жителей хотят они переименований или нет ,а не у 28 человек якобы отобранных на улицах Затобольска.Слабо поставить независимых наблюдателей где люди смогут прийти и проголосовать за или против переименования?Чувствуете, что проиграете да? Поэтому и придумали 28 анонимных голосовальщиков.