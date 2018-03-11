112 Re: Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы #5





(Пользователи) Сообщений: 10022

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:32 Цитата: 123:

Мы для них третий сорт...

А для них только свои первый сорт.

Как и в любой стране мира..

Ну и пока что американцы..

Все таки нужно отдать должное США, они подняли с колен эту страну..