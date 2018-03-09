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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31768
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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Учёный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 16:25
Комментарий удален модератором.

Шантарам
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 16:27
Комментарий удален модератором.

андрей
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья , всё это вжжжж неспроста и не просто так , и уж точно не связано ,что бы насолить русскоговорящим . Всё слишком быстро и спонтанно делается , алфавит , переименование , казахский обязателен на заседаниях и прочее .У нашего Президента наверное много чего есть , но то что он грамотный мужик этого не отнять у него . Скорее всего ,что то или кто то поменяется и тот кто придёт ( или Та ) сделает заявление типа на вроде вы там что все ох....... !!!! За это получит "респект и уважуху" от русскоязычных всех национальностей , а так же поддержку Кремля .Это чисто моё мнение

* drakon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13518
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.03.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
еще детям расскажите что землю вылепили именно его предки

Ну древние Укры - выкопали же Чёрное Море...
Профайл

§ Добринцофф
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5877
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.03.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Так это же бывший районы центр, Тобыл это будет город спутник, это что бы потом путаницы не было

Да,ну правда?Детям в детском саду это расскажите может быть и поверят.А ни чё, что теперь два Тобыла будет,путаницы не будет неее?
Вообще вся эта история со статусом города за уши притянута,что бы глаза замылить и подсластить грядущее переименование.

Цитата:
362:
а на счет других переименовании инициатива жителей этих поселении, разве они не имеют право? Они то же граждане этой страны и имеют полное право как называть свое поселение им там жить,

В чё проблема, спросите у местных жителей хотят они переименований или нет ,а не у 28 человек якобы отобранных на улицах Затобольска.Слабо поставить независимых наблюдателей где люди смогут прийти и проголосовать за или против переименования?Чувствуете, что проиграете да? Поэтому и придумали 28 анонимных голосовальщиков.
Профайл

шолом вам
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Поэтому и придумали 28 анонимных голосовальщиков.

Чёт аналогия промелькнула,про 28 панфиловцев-
Отступать некуда, позади Тобыл.

* yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5154
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.03.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Детям в детском саду это расскажите может быть и поверят.

вот зря ты так про детей... они ж в первых рядах с подневольными воспиталками на подобие той памятной "нурлыкунки" из Тарановки строчат письма в газету АРНА ... аккурат после собрания чиновников под предводительством местного акима:
Читаем:
Как оказалось, в некоторых организациях обсуждение инициатив о перемене статуса и новом названии города прошло коллективно. К примеру, коллективы детских садов «Гүлдер» и «Балбөбек» провели собрания, на которых все единогласно склонилось к поддержке выдвинутых предложений. «Наши деды и прадеды поднимали целину, возводили заводы и фабрики, сажали сады для потомков с верой всветлое будущее. Время не стоит на месте, из небольших сел вырастают города. В нашем городе появятся новые школы, детские сады, поликлиники, это обеспечит население новыми рабочими местами» — говорится в письме коллектива детского сада «Гүлдер».
Такого же мнения придерживаются их коллеги из детского сада« Балбөбек». В заключение собрания отмечено, что «члены коллектива отнеслись к новым позитивным изменениям положительно, так как смена статуса дает много преимуществ: будут строиться новые школы, детские сады, а значит, появятся новые рабочие места, улучшится инфраструктура, возникнут новые возможности для улучшения жизни: будут строиться торговые и развлекательные центры, новые жилые микрорайоны, будут благоустраиваться улицы».

Ну таки наивные и таки забавные эти коллективы... чему детей учат... детский сад, ёптить...

[Исправлено: yudjin, 11.03.2018 - 17:10]
Профайл

§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10411
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.03.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
говорится в письме коллектива

И что характерно: хотят избавиться от "советского наследия", применяя самые что ни на есть советские методы.
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10411
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.03.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
откуда они знают, что были такие люди которые поставили здесь свои избы, они живут сегодняшним днем.

И то правда - нафига им история?
Профайл

ваще
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
362, ты такой активный а тут затих.
на вопросы в 208 посту к тебе ответь.

Привет из Кустаная
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос, конечно, интересный...
Придать Затобольску статус города без переименования никак не выходит? Ась?
Или только что отстроили "новый" город?

* 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10022
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переименовали и переименовали..
После драки кулаками не машут..
Тем более стыдливо и анонимно прячась в интернетах..
Думать мозгами раньше надо было, а не ныть опосля..
Профайл

кутталапцы
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 17:59
Комментарий удален модератором.

Привет из Кустаная
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Переименовали и переименовали..
После драки кулаками не машут..


Затобольск? Уже? Где постановление?

рудничанин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 18:02
Комментарий удален модератором.
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