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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.03.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
а ты на них с отвращением..


ты умер. аминь.

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 10022
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

ты умер. аминь.

Что ты как девочка заладил во всех ветках, плачешь что ли от обиды?
Бывает..
Просто правду нужно принимать иногда, такой, какая она есть..
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.03.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа
одобрили отмену ограничения на занятие должности председателя КНР и его заместителя.
бессрочно иначе.
Трамп тоже так хочет..
пример Меркель заразителен.

Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.03.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Насчет бабушки, это к оцифрованному, он тут больше за неё кричал.
А сейчас затих, так как ему важнее украинцы, чем казахстанцы.
Цитата:
drakon:
не увидят этот свет

Печально, что и у вас, не тоннеля , не света.
Может Илюшка Маск поможет?)
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