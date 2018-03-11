Директор Пляжа Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11494







Отправлено: - 18:02 Цитата: drakon:



Насчет бабушки, это к оцифрованному, он тут больше за неё кричал.

А сейчас затих, так как ему важнее украинцы, чем казахстанцы.

Цитата: drakon:

не увидят этот свет

Печально, что и у вас, не тоннеля , не света.

Может Илюшка Маск поможет?)