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§ NG.kz
Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31768
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Консул Казахстана в ОАЭ Мадияр Менилбеков 10 марта встретил в аэропорту Дубая более 200 казахстанцев, прилетевших в страну по безвизовому режиму. По его словам, с авиакомпаниями, летающими в ОАЭ из Казахстана проблем нет.
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123
Re: Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы




Отправлено: 11.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое позорище... Мы для них третий сорт...

Народный контроль
Re: Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы




Отправлено: 11.03.18 - 15:23
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы
112


(Пользователи)
Сообщений: 10022
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы поехать туда, больно мне тот отелишко, похожий на парус нравится..
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Хала Мадридистас Вамос
Re: Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы




Отправлено: 11.03.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да зачем нам эти емиратэс, когда у нас в городе эМСи Дональдс есь же

* 112
Re: Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы
112


(Пользователи)
Сообщений: 10022
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Мы для них третий сорт...

А для них только свои первый сорт.
Как и в любой стране мира..
Ну и пока что американцы..
Все таки нужно отдать должное США, они подняли с колен эту страну..
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