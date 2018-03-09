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КГСПС:
Еврей:
Уже сейчас нехватка инженеров, врачей и учителей идёт на тысячи.
И в самом деле на сайте отдела занятости по Рудному очень много вакансий ССГПО именно по ИТР. Про врачей и учителей вообще молчу.
У нас только одна категория населения переживают за кадры, правительство молчит и делает дела, молчит 85 -95% основного населения, а эти переживают, за дороги, за переименование населенных пунктов, за качество дорог, за коррупцию, за язык, а остальные 85% работают зарабатывают деньги, делают карьеру, реально своими руками строят государство для себя для своих детей, а вот эти переживают, конечно такие то же нужны которые просто переживают.