Цитата: ...:

одно из пяти слов , которые ты знаешь.

выучи хотя бы слов двадцать, но сможешь ли.

не уверен.

Дак эдак он до уровня Эллочки людоедки подтянется.

Тогда с ним ваще не совладать в словесных то баталиях.

Мрак,хамите,не учите мня жытьТС,отруби ,кипчак,людишки и тд