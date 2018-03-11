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§ NG.kz
Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались на грани закрытия
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31768
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.03.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О своей остановке из-за нехватки сырья на отечественном рынке сообщило костанайское ТОО "ЛисБум.kz". На грани закрытия ещё три завода. Об этом заявил председатель Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек Аубакиров.
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§ юля елиссева
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1056
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 11.03.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таки, странный народ, эти переработчики макулатуры! Может, таки, стоит чуток поднять цену на сырье. Глядишь, и произойдёт чудо, перестанут несознательные пользователи бумаги продавать ее в Россию и Узбекистан.
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Директор Пляжа
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...




Отправлено: 11.03.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шикарно. А почему вывозят, а не тут сдают? Это наверно ключевой вопрос?

* 112
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10012
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это же таможенный союз, пусть закрываются..
Или цену пусть другую делают..
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§ Vital
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.03.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Марик, знаешь сколько уходит макулатуры в узбекистан? 4машины в неделю со всей страны. А знаешь сколько муки уходит в день в узбекистан благодаря тс? Одна только ваша рудненская мельница которая на выезде в сторону качар. Десятки вагонов в неделю. Разница есть? Закрываем тс?
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Тойота Маркович
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...




Отправлено: 11.03.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно новое авто вообще завозить без налогов. Чтобы люди обновляли машины. А вот б.у хлам не нужен. А то смотрите, все б.у. авто из РФ пригнали и ездят

§ Добринцофф
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.03.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно стабилизировалась,она нафик никому не нужна была и цены сразу упали.
Мне как сдатчику макулатуры даже смысла не было её собирать и упаковывать,проще на помойку выкинуть.
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...
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...




Отправлено: 11.03.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
это же таможенный союз,


одно из пяти слов , которые ты знаешь.
выучи хотя бы слов двадцать, но сможешь ли.
не уверен.

* 112
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10012
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
узбекистан благодаря тс?

Узбекистан равноправный партнер, не входящий ни в какой ТС..
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* 112
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10012
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и газет никто не читает уже, если только заставить все население выписывать газеты как при Союзе..
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шолом вам
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...




Отправлено: 11.03.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
одно из пяти слов , которые ты знаешь.
выучи хотя бы слов двадцать, но сможешь ли.
не уверен.

Дак эдак он до уровня Эллочки людоедки подтянется.
Тогда с ним ваще не совладать в словесных то баталиях.
Мрак,хамите,не учите мня жытьТС,отруби ,кипчак,людишки и тд

Товарищ Ын
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...




Отправлено: 11.03.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бизнес по нашему - надеятся, что сырье дадут на халяву.

А дураков нет - где платят за сырье больше, туда и уходит сырье.

Ничего личного - бизнес.
Нечего ныть! Хотели капитализм - получайте удовольствие 8-)

* 112
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10012
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Бизнес по нашему - надеятся, что сырье дадут на халяву.

Вообще то тот, кто это просчитывает, не надеется ни на какую халяву..
По нашему там не бывает.
В бизнесе брат все решают деньги..
И наших или ваших денег там не бывает..
Это просто деньги, где им хорошо, туда и текут..
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Сережка
Re: Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались...




Отправлено: 11.03.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же россияне выживают?Перерабатывают нашу макулатуру в картон и туалетную бумагу и у нас же продают?
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