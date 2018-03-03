/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Путь из Костаная в Челябинск		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Галина
Путь из Костаная в Челябинск




Отправлено: 03.03.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, форумчане.
Есть, наверное, жители нашей области, которые уже ездили в Челябинск с начала там реконструкции дороги?
Вопрос такой: на сколько дольше время в пути? Как на таможне?
Спрашиваю, потому-что на самолёт боюсь опоздать, нужно подгадать маршрутку
:-)

* yudjin
Путь из Костаная в Челябинск
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5151
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.03.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галина:
Здравствуйте, форумчане.

Добрый день.
Ну хоть кто-то еще вежлив и здоровается)))... не то что хамки из дом управлений ;-)


Цитата:
Галина:
нужно подгадать маршрутку

Думаю, если позвонить любому диспетчеру маршруток на Челябинск, то они уже в курсе тамошних дел и подскажут - это их "хлеб".
Профайл
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 1, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 1
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 128
Пользователей: 3
Всего: 131

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх