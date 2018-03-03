yudjin Путь из Костаная в Челябинск #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5151

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:19 Цитата: Галина:

Здравствуйте, форумчане.

Добрый день.

Ну хоть кто-то еще вежлив и здоровается)))... не то что хамки из дом управлений





Цитата: Галина:

нужно подгадать маршрутку

Думаю, если позвонить любому диспетчеру маршруток на Челябинск, то они уже в курсе тамошних дел и подскажут - это их "хлеб".